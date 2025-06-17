OpenAI o3-pro – найпродуктивніша ШІ-модель

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту – o3-pro, яку називають своєю найпотужнішою розробкою на сьогоднішній день. Ця модель є оновленою версією o3, яка орієнтована на поетапне логічне мислення, що особливо важливо для вирішення складних завдань у таких галузях, як математика, фізика та програмування.

Модель o3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, замінюючи попередню модель o1-pro. Найближчим часом доступ до неї отримають користувачі версій Enterprise і Edu. Крім того, розробники можуть використовувати o3-pro через API за ціною 20 доларів за мільйон вхідних токенів та 80 доларів за мільйон вихідних. При цьому один мільйон токенів приблизно дорівнює 750 тисяч слів.

Головні покращення OpenAI o3-pro

Краща точність та чіткість

Краще дотримання інструкцій

Сильніші аналітичні здібності в галузі освіти, бізнесу та програмування

За заявами OpenAI, нова модель значно перевершує попередню версію у всіх тестах, демонструючи точніші, точніші та повніші відповіді, а також краще дотримання інструкцій. Вона підтримує роботу з такими інструментами, як веб-пошук, аналіз файлів, програмування на Python, обробка зображень та персональна пам’ять. При цьому o3-pro працює повільніше, ніж o1-pro і не підтримує генерацію зображень і функцію Canvas. Також у ній поки що немає підтримки тимчасових чатів.

У порівнянні з конкурентами o3-pro показала високі результати: вона обійшла Google Gemini 2.5 Pro у математичному тесті AIME 2024 та перевершила Claude 4 Opus від Anthropic у науковому тесті GPQA Diamond. OpenAI вважає, що ця модель стане новим стандартом для завдань, які потребують глибокого розуміння та точності.