OLED-монитор LG UltraGear GX7 с матрицей 1440p поддерживает частоту 480 Гц22.11.24
LG представила новый игровой монитор UltraGear 27GX790A, оснащенный 27-дюймовой матрицей WOLED с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной частотой обновления 480 Гц. Новинка поддерживает современный интерфейс DisplayPort 2.1, что расширяет возможности подключения к мощным игровым системам.
Время отклика монитора составляет всего 0,03 мс (от серого до серого), а охват цветовой палитры DCI-P3 составляет 98,5%. Устройство имеет сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000, что гарантирует высокое качество изображения даже в темных сценах. Монитор поддерживает технологии синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, снабжая плавный геймплей без разрывов кадров.
Для подключения доступны порты HDMI 2.1 (два) и DisplayPort 2.1, а также хаб USB 3.2 с двумя разъемами и 3,5-мм аудиовыход с поддержкой DTS Headphone, обеспечивает объемный звук для геймеров. Предзаказ на LG UltraGear 27GX790A уже открыт в международных магазинах по цене от $1000. Поставки новинки ожидаются в начале 2025 года.
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OLED-монитор LG UltraGear GX7 с матрицей 1440p поддерживает частоту 480 Гц LG монитор
LG представила новый игровой монитор UltraGear 27GX790A, оснащенный 27-дюймовой матрицей WOLED с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной частотой обновления 480 Гц
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