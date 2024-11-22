OLED-монітор LG UltraGear GX7 із матрицею 1440p підтримує частоту 480 Гц22.11.24
LG представила новий ігровий монітор UltraGear 27GX790A, оснащений 27-дюймовою матрицею WOLED з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та максимальною частотою оновлення 480 Гц. Новинка підтримує сучасний інтерфейс DisplayPort 2.1, що розширює можливості підключення до потужних ігрових систем.
Час відгуку монітора становить лише 0,03 мс (від сірого до сірого), а охоплення палітри кольорів DCI-P3 становить 98,5%. Пристрій має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400 та ClearMR 13000, що гарантує високу якість зображення навіть у темних сценах. Монітор підтримує технології синхронізації Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro, забезпечуючи плавний геймплей без розривів кадрів.
Для підключення доступні порти HDMI 2.1 (два) та DisplayPort 2.1, а також хаб USB 3.2 з двома роз’ємами та 3,5-мм аудіовиходом із підтримкою DTS Headphone, забезпечує об’ємний звук для геймерів. Замовлено LG UltraGear 27GX790A вже відкрито в міжнародних магазинах за ціною від $1000. Постачання новинки очікуються на початку 2025 року.
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OLED-монітор LG UltraGear GX7 із матрицею 1440p підтримує частоту 480 Гц LG монiтор
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