Оболочка Samsung One UI 7 лишится боковой панели Edge04.12.24
Samsung подтвердила, что в обновлении One UI 7 больше нельзя будет загружать панели Edge из Galaxy Store. Это решение затронет пользователей, которые активно использовали эту функцию для быстрого доступа к приложениям и инструментам.
В обновлённой версии интерфейса:
- Уже установленные панели Edge останутся доступными через раздел «Мои приложения».
- Однако после удаления панели восстановить её будет невозможно, даже если она была приобретена.
Панели Edge долгое время были особенностью устройств Samsung, предлагая удобство в управлении приложениями. Но теперь Samsung постепенно ограничивает их функциональность, что может быть предвестником полного отказа от этой опции в будущем. Хотя пользователи, которые пока не обновили устройства до One UI 7, всё ещё могут загружать новые панели, сроки их доступности остаются неопределёнными.
В то же время Samsung сосредоточилась на других нововведениях в One UI 7, исключив дальнейшую поддержку кастомизации панелей Edge.
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