Оболочка Samsung One UI 7 лишится боковой панели Edge

Samsung подтвердила, что в обновлении One UI 7 больше нельзя будет загружать панели Edge из Galaxy Store. Это решение затронет пользователей, которые активно использовали эту функцию для быстрого доступа к приложениям и инструментам.

В обновлённой версии интерфейса:

Уже установленные панели Edge останутся доступными через раздел «Мои приложения».

Однако после удаления панели восстановить её будет невозможно, даже если она была приобретена.



Панели Edge долгое время были особенностью устройств Samsung, предлагая удобство в управлении приложениями. Но теперь Samsung постепенно ограничивает их функциональность, что может быть предвестником полного отказа от этой опции в будущем. Хотя пользователи, которые пока не обновили устройства до One UI 7, всё ещё могут загружать новые панели, сроки их доступности остаются неопределёнными.

В то же время Samsung сосредоточилась на других нововведениях в One UI 7, исключив дальнейшую поддержку кастомизации панелей Edge.