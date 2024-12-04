Оболонка Samsung One UI 7 позбудеться бічної панелі Edge

Samsung підтвердила, що в оновленні One UI 7 більше не можна буде завантажувати панелі Edge із Galaxy Store. Це рішення торкнеться користувачів, які активно використовували цю функцію для швидкого доступу до програм та інструментах.

В оновленій версії інтерфейсу:

Вже встановлені панелі Edge залишаться доступними через розділ “Мої програми”.

Однак після видалення панелі відновити її неможливо, навіть якщо вона була придбана.

Панелі Edge тривалий час були особливістю пристроїв Samsung, пропонуючи зручність в керуванні програмами. Але тепер Samsung поступово обмежує їхню функціональність, що може бути провісником повної відмови від цієї опції в майбутньому. Хоча користувачі, які поки не оновили пристрої до One UI 7, все ще можуть завантажувати нові панелі, терміни їхньої доступності залишаються невизначеними.

У той же час, Samsung зосередилася на інших нововведеннях в One UI 7, виключивши подальшу підтримку кастомізації панелей Edge.