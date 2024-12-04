Оболонка Samsung One UI 7 позбудеться бічної панелі Edge04.12.24
Samsung підтвердила, що в оновленні One UI 7 більше не можна буде завантажувати панелі Edge із Galaxy Store. Це рішення торкнеться користувачів, які активно використовували цю функцію для швидкого доступу до програм та інструментах.
В оновленій версії інтерфейсу:
- Вже встановлені панелі Edge залишаться доступними через розділ “Мої програми”.
- Однак після видалення панелі відновити її неможливо, навіть якщо вона була придбана.
Панелі Edge тривалий час були особливістю пристроїв Samsung, пропонуючи зручність в керуванні програмами. Але тепер Samsung поступово обмежує їхню функціональність, що може бути провісником повної відмови від цієї опції в майбутньому. Хоча користувачі, які поки не оновили пристрої до One UI 7, все ще можуть завантажувати нові панелі, терміни їхньої доступності залишаються невизначеними.
У той же час, Samsung зосередилася на інших нововведеннях в One UI 7, виключивши подальшу підтримку кастомізації панелей Edge.
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