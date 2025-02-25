Обновленный ударный дрон Bayraktar TB2T-AI имеет искусственный интеллект

Турецкая компания Baykar представила новую модификацию беспилотника Bayraktar TB2, получившую обозначение TB2T-AI. Основными изменениями стали турбовинтовой двигатель и бортовой искусственный интеллект, который позволяет дрону анализировать местность, оптимизировать маршрут и выполнять автономные взлет и посадку.

Во время испытаний TB2T-AI установил рекорд среди моделей семейства, поднявшись на высоту 9,2 км. Он способен набирать 9,1 км менее чем за 30 минут. Максимальная скорость увеличилась до 300 км/ч, а взлетная масса также выросла, что может повлиять на боевую и полезную нагрузку.

Искусственный интеллект помогает беспилотнику не только выполнять автономные задачи, но и анализировать цели в реальном времени. Однако пока Baykar не раскрывает деталей о возможных изменениях в вооружении этой версии TB2.

Основные улучшения:

Рекорд высоты — дрон достиг 9,2 км, что является лучшим показателем для семейства TB2.

Быстрый набор высоты — 9,1 км менее чем за 30 минут.

Увеличенная скорость — максимальная скорость TB2T-AI составляет 300 км/ч.

Рост взлетной массы, что может повлиять на потенциальную боевую нагрузку.