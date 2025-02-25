Оновлений ударний дрон Bayraktar TB2T-AI має штучний інтелект.

Турецька компанія Baykar представила нову модифікацію безпілотника Bayraktar TB2, що одержала позначення TB2T-AI. Основними змінами стали турбогвинтовий двигун та бортовий штучний інтелект, який дозволяє дрону аналізувати місцевість, оптимізувати маршрут та виконувати автономні зліт та посадку.

Під час випробувань TB2T-AI встановив рекорд серед моделей сімейства піднявшись на висоту 9,2 км. Він здатний набирати 9,1 км. менш ніж за 30 хвилин. Максимальна швидкість збільшилася до 300 км/год, а злітна маса також зросла, що може вплинути на бойове та корисне навантаження.

Штучний інтелект допомагає безпілотнику виконувати не тільки автономні завдання, але й аналізувати цілі в реальному часі. Однак поки що Baykar не розкриває деталей про можливі зміни в озброєнні цієї версії TB2.

Основні покращення:

Рекорд висоти – дрон досяг 9,2 км, що є найкращим показником для сімейства TB2.

Швидкий набір висоти — 9,1 км менш ніж за 30 хвилин.

Збільшена швидкість — максимальна швидкість TB2T-AI становить 300 км/год.

Зростання злітної маси, що може вплинути на потенційне бойове навантаження.