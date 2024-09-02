Обновление сайта hi-tech.ua. Поддержка больших разрешений

Не можем не поделиться с нашими читателями свежей новостью об обновлении сайта hi-tech.ua.

Мы знаем что более половины нашей аудитории, почти 70 % если точнее, читают нас со смартфонов и немножко с планшетов. Еще 20 % предпочитают старый добрый персональный компьютер, будь то ноутбук или десктоп.

Если же судить в разрезе разрешения экранов, то здесь статистика полностью совпадает с мировым трендом. Наиболее распространённые 1920 x 1080 и 1366 x 768. Для первых чаще всего используются мониторы диагональю 22-27 дюйма, а вторые используются в ноутбуках диагоналями 14-16 дюймов. Тогда как еще более редкое, но не менее популярное разрешение в современных ноутбуках и мониторах, 2560 x 1440, обычно у дисплеев 23-32 дюйма.

Возможно, для кого то станет сюрпризом, но все наши хваленые точки на дюйм в смартфонах это физические параметры экранов. Они хороши когда контент в большом разрешении, будь то видео или картинки. Мобильные же браузеры в целях экономии трафика запрашивают сайты в заметно меньших размерах, например: 360 x 800, 390 x 844, 390 x 844 и прочие. И они к слову идут по популярности сразу за размерами 1920 и 1366.

Так вот наше сегодняшнее обновление для владельцев техники с большими разрешениями и следственно диагоналями экраном. Более 1366 точек на дюйм по ширине. Основное поле контента как главной, так и всех материалов стало на 300 пикселей шире. Увеличились картинки в новостях и публикациях. На главной изображения разделов с последними опубликованными материалами также теперь крупнее.

Все эти новшества производятся одновременно с улучшением быстродействия сайта, оптимизацией страниц и, конечно же, в первую очередь посильной подготовки самых интересных ИТ-новостей и обзоров с тестами устройств.

Ранее

Напомним что в этом году мы провели большой технический апгрейд, сделав единую версию для компьютеров и мобильных устройств.

Кроме того сайт получил в целом три языковые версии вместо одной — украинскую, английскую и русскую.