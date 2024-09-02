Обновление сайта hi-tech.ua. Поддержка больших разрешений02.09.24
Не можем не поделиться с нашими читателями свежей новостью об обновлении сайта hi-tech.ua.
Мы знаем что более половины нашей аудитории, почти 70 % если точнее, читают нас со смартфонов и немножко с планшетов. Еще 20 % предпочитают старый добрый персональный компьютер, будь то ноутбук или десктоп.
Если же судить в разрезе разрешения экранов, то здесь статистика полностью совпадает с мировым трендом. Наиболее распространённые 1920 x 1080 и 1366 x 768. Для первых чаще всего используются мониторы диагональю 22-27 дюйма, а вторые используются в ноутбуках диагоналями 14-16 дюймов. Тогда как еще более редкое, но не менее популярное разрешение в современных ноутбуках и мониторах, 2560 x 1440, обычно у дисплеев 23-32 дюйма.
Возможно, для кого то станет сюрпризом, но все наши хваленые точки на дюйм в смартфонах это физические параметры экранов. Они хороши когда контент в большом разрешении, будь то видео или картинки. Мобильные же браузеры в целях экономии трафика запрашивают сайты в заметно меньших размерах, например: 360 x 800, 390 x 844, 390 x 844 и прочие. И они к слову идут по популярности сразу за размерами 1920 и 1366.
Так вот наше сегодняшнее обновление для владельцев техники с большими разрешениями и следственно диагоналями экраном. Более 1366 точек на дюйм по ширине. Основное поле контента как главной, так и всех материалов стало на 300 пикселей шире. Увеличились картинки в новостях и публикациях. На главной изображения разделов с последними опубликованными материалами также теперь крупнее.
Все эти новшества производятся одновременно с улучшением быстродействия сайта, оптимизацией страниц и, конечно же, в первую очередь посильной подготовки самых интересных ИТ-новостей и обзоров с тестами устройств.
Ранее
Напомним что в этом году мы провели большой технический апгрейд, сделав единую версию для компьютеров и мобильных устройств.
Кроме того сайт получил в целом три языковые версии вместо одной — украинскую, английскую и русскую.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Небольшие габариты и хорошее оснащение, включая дискретную видеокарту. Все это есть у ноутбука Acer Predator Helios Neo 14. Чем еще он интересен?
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Обновление сайта hi-tech.ua. Поддержка больших разрешенийинтернет обновление
Все эти новшества производятся одновременно с улучшением быстродействия сайта, оптимизацией страниц и, конечно же, в первую очередь посильной подготовки самых интересных ИТ-новостей и обзоров с тестами устройств.
В MOBA-шутер Valve Deadlock одновременно сыграли 106 тысяч человек. Игра пока доступна только по инвайтамValve игры статистика
Игра Deadlock представляет собой MOBA-шутер от третьего лица с сражениями 6v6. Игроки управляют персонажами-героями и сопровождают NPC по нескольким «полосам»