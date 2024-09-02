Оновлення сайту hi-tech.ua. Підтримка великих дисплеїв

Не можемо не поділитися з нашими читачами новиною про оновлення сайту hi-tech.ua.

Ми знаємо, що більше половини нашої аудиторії, майже 70% якщо точніше, читають нас зі смартфонів і трошки з планшетів. Ще 20% воліють старий добрий персональний комп’ютер, чи то ноутбук чи десктоп.

Якщо ж судити в розрізі роздільної здатності екранів, то тут статистика повністю збігається зі світовим трендом. Найбільш поширені 1920 x 1080 та 1366 x 768. Для перших найчастіше використовуються монітори діагоналлю 22-27 дюйми, а другі використовуються в ноутбуках діагоналями 14-16 дюймів. Тоді як ще більш рідкісний, але не менш популярний дозвіл у сучасних ноутбуках та моніторах, 2560 x 1440, зазвичай у дисплеїв 23-32 дюйми.

Можливо, для когось стане сюрпризом, але всі наші хвалені точки на дюйм у смартфонах – це фізичні параметри екранів. Вони хороші коли контент у великій якості, будь то відео або картинки. Мобільні браузери з метою економії трафіку запитують сайти в помітно менших розмірах, наприклад: 360 x 800, 390 x 844, 390 x 844 та інші. І вони йдуть за популярністю відразу за розмірами 1920 і 1366.

Так ось наше сьогоднішнє оновлення для власників техніки з великими дозволами та відтак діагоналями екраном. Більше 1366 пікселів на дюйм за шириною. Основне поле контенту як головного, так і всіх матеріалів стало на 300 пікселів ширшим. Збільшилися картинки в новинах та публікаціях. На головній зображення розділів з останніми опублікованими матеріалами також тепер більше.

Всі ці нововведення виробляються одночасно з покращенням швидкодії сайту, оптимізацією сторінок і, звичайно ж, насамперед посильної підготовки найцікавіших ІТ-новин та оглядів із тестами пристроїв.

Раніше

Нагадаємо, що цього року ми провели великий технічний апгрейд, зробивши єдину версію для комп’ютерів та мобільних пристроїв.

Крім того, сайт отримав загалом три мовні версії замість однієї – українську, англійську та російську.