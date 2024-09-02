Оновлення сайту hi-tech.ua. Підтримка великих дисплеїв02.09.24
Не можемо не поділитися з нашими читачами новиною про оновлення сайту hi-tech.ua.
Ми знаємо, що більше половини нашої аудиторії, майже 70% якщо точніше, читають нас зі смартфонів і трошки з планшетів. Ще 20% воліють старий добрий персональний комп’ютер, чи то ноутбук чи десктоп.
Якщо ж судити в розрізі роздільної здатності екранів, то тут статистика повністю збігається зі світовим трендом. Найбільш поширені 1920 x 1080 та 1366 x 768. Для перших найчастіше використовуються монітори діагоналлю 22-27 дюйми, а другі використовуються в ноутбуках діагоналями 14-16 дюймів. Тоді як ще більш рідкісний, але не менш популярний дозвіл у сучасних ноутбуках та моніторах, 2560 x 1440, зазвичай у дисплеїв 23-32 дюйми.
Можливо, для когось стане сюрпризом, але всі наші хвалені точки на дюйм у смартфонах – це фізичні параметри екранів. Вони хороші коли контент у великій якості, будь то відео або картинки. Мобільні браузери з метою економії трафіку запитують сайти в помітно менших розмірах, наприклад: 360 x 800, 390 x 844, 390 x 844 та інші. І вони йдуть за популярністю відразу за розмірами 1920 і 1366.
Так ось наше сьогоднішнє оновлення для власників техніки з великими дозволами та відтак діагоналями екраном. Більше 1366 пікселів на дюйм за шириною. Основне поле контенту як головного, так і всіх матеріалів стало на 300 пікселів ширшим. Збільшилися картинки в новинах та публікаціях. На головній зображення розділів з останніми опублікованими матеріалами також тепер більше.
Всі ці нововведення виробляються одночасно з покращенням швидкодії сайту, оптимізацією сторінок і, звичайно ж, насамперед посильної підготовки найцікавіших ІТ-новин та оглядів із тестами пристроїв.
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Нагадаємо, що цього року ми провели великий технічний апгрейд, зробивши єдину версію для комп’ютерів та мобільних пристроїв.
Крім того, сайт отримав загалом три мовні версії замість однієї – українську, англійську та російську.
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Всі ці нововведення виробляються одночасно з покращенням швидкодії сайту, оптимізацією сторінок і, звичайно ж, насамперед посильної підготовки найцікавіших ІТ-новин та оглядів із тестами пристроїв.
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