NVMe-накопители Corsair MP700 Elite поддерживают PCIe 5.012.11.24
Corsair представила новые NVMe-накопители MP700 Elite с поддержкой PCIe 5.0. SSD Corsair выполнены в стандартном формате M.2 2280 и доступны в ёмкостях 1 ТБ и 2 ТБ. Также покупатели смогут выбрать модели с радиатором и без него.
Накопители Corsair MP700 Elite используют 218-слойную 3D NAND TLC-память от Kioxia и контроллер Phison E31T, при этом не имея внешнего буфера DRAM. Они предлагают скорость чтения до 10 ГБ/с и записи до 8,5 ГБ/с, что делает их подходящими для самых требовательных приложений. В плане производительности устройства достигают 1,3 миллиона IOPS при чтении и 1,4 миллиона IOPS при записи. В зависимости от ёмкости, максимальный объём записанных данных (TBW) составляет 600 ТБ для 1 ТБ модели и 1200 ТБ для 2 ТБ. Гарантия на эти накопители составляет 5 лет.
Цены на новинки начинаются от 145 долларов за 1 ТБ модель и 255 долларов за 2 ТБ модель, при этом версии с радиатором будут стоить на 5 долларов дороже. Эти накопители обеспечивают отличное сочетание производительности и надёжности для пользователей, которым нужно быстрое и долговечное хранилище.
Corsair выпустила твердотельный накопитель MP700 PRO SE PCIe 5.0 с невероятными скоростями чтения и записи: до 14 000 МБ/с и 12 000 МБ/с соответственно. Эти показатели почти вдвое выше, чем у самых мощных SSD-накопителей PCIe 4.0, и почти в 25 раза выше, чем у обычных SSD-накопителей SATA. MP700 PRO SE доступен в вариантах на 2 ТБ и 4 ТБ.
SSD Corsair также обеспечивает выдающиеся показатели случайного чтения и записи, что важно для работы с небольшими файлами и использования в качестве основного системного диска.Он поддерживает Microsoft DirectStorage и обратно совместим с материнскими платами PCIe 4.0.
Формфактор — M.2 2280. Для оптимальной производительности требуется хорошее охлаждение. Вариант с активным кулером доступен для случаев, когда на материнской плате отсутствуют радиаторы.
Цены в США начинаются от $625 за версию на 4 ТБ и примерно $640 за вариант с активным кулером.
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