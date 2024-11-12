NVMe-накопичувачі Corsair MP700 Elite підтримують PCIe 5.0

Corsair представила нові NVMe-накопичувачі MP700 Elite із підтримкою PCIe 5.0. SSD Corsair виконані у стандартному форматі M.2 2280 та доступні в ємностях 1 ТБ та 2 ТБ. Також покупці зможуть обрати моделі з радіатором та без нього.

Накопичувачі Corsair MP700 Elite використовують 218-шарову 3D NAND TLC-пам’ять від Kioxia та контролер Phison E31T, при цьому не маючи зовнішнього буфера DRAM. Вони пропонують швидкість читання до 10 ГБ/с та записи до 8,5 ГБ/с, що робить їх придатними для найвибагливіших додатків. У плані продуктивності пристрою досягають 1,3 мільйона IOPS при читанні та 1,4 мільйона IOPS при записі. Залежно від ємності, максимальний обсяг записаних даних (TBW) становить 600 ТБ для 1 ТБ моделі та 1200 ТБ для 2 ТБ. Гарантія на ці накопичувачі складає 5 років.

Ціни на новинки починаються від 145 доларів за 1 ТБ модель та 255 доларів за 2 ТБ модель, при цьому версії з радіатором коштуватимуть на 5 доларів дорожче. Ці накопичувачі забезпечують відмінне поєднання продуктивності та надійності для користувачів, яким потрібне швидке та довговічне сховище.

Corsair випустила твердотільний накопичувач MP700 PRO SE PCIe 5.0 з неймовірними швидкостями читання та запису: до 14 000 МБ/с та 12 000 МБ/с відповідно. Ці показники майже вдвічі вищі, ніж у найпотужніших SSD-накопичувачів PCIe4. рази вище, ніж у звичайних SSD-накопичувачів SATA MP700 PRO SE доступний у варіантах на 2 ТБ і 4 ТБ.

SSD Corsair також забезпечує видатні показники випадкового читання та запису, що важливо для роботи з невеликими файлами та використання в якості основного системного диска. -s-interfejsom-pcie-5-0-i-komplektnym-vodoblokom/”> Він підтримує Microsoft DirectStorage та назад сумісний з материнськими платами PCIe 4.0.

Формфактор – M.2 2280. Для оптимальної продуктивності потрібно хороше охолодження. Варіант з активним кулером доступний для випадків, коли на материнській платі відсутні радіатори.

Ціни в США починаються від $625 за версію на 4 ТБ і приблизно $640 за варіант із активним кулером.