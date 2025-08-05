NVIDIA продлит поддержку Game Ready для Windows 10 до октября 2026 года

Microsoft напомнила, что официальная поддержка Windows 10 завершится в середине октября 2025 года, закликав пользователей перейти на более новую версию ОС. Однако владельцы видеокарт NVIDIA могут не спешить с апгрейдом — производитель продолжит выпуск драйверов ещё как минимум год.

Компания NVIDIA заявила, что будет выпускать обновления драйверов Game Ready для Windows 10 до октября 2026 года. Пользователи видеокарт серии GeForce RTX по-прежнему смогут получать драйверы с поддержкой новых игр и оптимизационные патчи.

Дополнительно производитель гарантирует ежеквартальные обновления безопасности для видеокарт на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta — их поддержка продлится до октября 2028 года. После этой даты выпуск патчей будет прекращён.

А еще Nvidia расширила доступность своего облачного игрового сервиса GeForce NOW, выпустив отдельное приложение для портативной консоли Steam Deck. Теперь владельцы устройства от Valve могут загрузить клиент с официального сайта Nvidia и получить доступ к библиотеке из более чем 2200 игр. В сервисе доступны проекты из Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net и Xbox, а также коллекция PC Game Pass, включающая свыше 180 тайтлов. Использование GeForce NOW требует наличия подписки.

Пользователи уровня Ultimate смогут запускать игры в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду, а также использовать технологии DLSS 4, Nvidia Reflex, HDR10 и трассировку лучей. По словам компании, игры, запущенные через GeForce NOW на Steam Deck, потребляют заряд аккумулятора консоли до 50% медленнее по сравнению с нативным запуском.