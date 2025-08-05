NVIDIA продовжить підтримку Game Ready для Windows 10 до жовтня 202605.08.25
Microsoft нагадала, що офіційна підтримка Windows 10 завершиться в середині жовтня 2025 року, закликавши користувачів перейти на новішу версію ОС. Однак власники відеокарт NVIDIA можуть не поспішати з апгрейдом – виробник продовжить випуск драйверів ще щонайменше рік.
Компанія NVIDIA заявила, що випускатиме оновлення драйверів Game Ready для Windows 10 до жовтня 2026 року. Користувачі відеокарт серії GeForce RTX, як і раніше, зможуть отримувати драйвери з підтримкою нових ігор та оптимізаційні патчі.
Додатково виробник гарантує щоквартальні оновлення безпеки для відеокарт на архітектурах Maxwell, Pascal та Volta – їхня підтримка триватиме до жовтня 2028 року. Після цієї дати випуск патчів буде припинено.
А ще Nvidia розширила доступність свого хмарного ігрового сервісу GeForce NOW, випустивши окрему програму для портативної консолі Steam Deck. Тепер власники пристрою від Valve можуть завантажити клієнт із офіційного сайту Nvidia та отримати доступ до бібліотеки з більш ніж 2200 ігор. У сервісі доступні проекти зі Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net та Xbox, а також колекція PC Game Pass, що включає понад 180 тайтлів. Використання GeForce NOW вимагає передплати.
Користувачі рівня Ultimate зможуть запускати ігри в роздільній здатності до 4K при 60 кадрах в секунду, а також використовувати технології DLSS 4, Nvidia Reflex, HDR10 та трасування променів. За словами компанії, ігри, запущені через GeForce NOW на Steam Deck, споживають заряд акумулятора консолі до 50% повільніше, ніж нативний запуск.
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