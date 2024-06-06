NVIDIA представила новый стандарт SFF-Ready для видеокарт и компьютерных корпусов06.06.24
На презентации NVIDIA во время выставки Computex было объявлено о запуске ИИ-помощника Project G-Assist и инициативы «SFF-Ready Enthusiast GeForce». Project G-Assist предназначен для улучшения пользовательского опыта, предоставляя интеллектуальную поддержку в играх и других приложениях.
Инициатива «SFF-Ready Enthusiast GeForce» направлена на упрощение выбора комплектующих для игровых компьютеров. Она включает набор рекомендаций для производителей видеокарт и компьютерных корпусов относительно габаритов 3D-ускорителей. Это нововведение призвано сделать выбор видеокарт и корпусов для систем малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) менее сложным.
Для получения отметки SFF-Ready видеокарта класса GeForce RTX 4070 (Ti/Super) или мощнее должна иметь размеры не больше 304x151x50 мм. Этот стандарт рассчитан на ПК-энтузиастов и предполагает использование видеокарт GeForce RTX 4070 или мощнее. В результате в списке сертифицированных моделей отсутствуют видеокарты GeForce RTX 4060 (Ti), так как Nvidia считает, что энтузиастов должны интересовать только более мощные решения.
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Принятие нового стандарта NVIDIA для комплектующих призвано сделать выбор видеокарт и корпусов для систем малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) менее сложным.
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