NVIDIA представила новий стандарт SFF-Ready для відеокарт та комп’ютерних корпусів06.06.24
На презентації NVIDIA під час виставки Computex було оголошено про запуск ІІ-помічника Project G-Assist та ініціативи SFF-Ready Enthusiast GeForce. Project G-Assist призначений для поліпшення досвіду користувача, надаючи інтелектуальну підтримку в іграх та інших додатках.
Ініціатива SFF-Ready Enthusiast GeForce спрямована на спрощення вибору комплектуючих для ігрових комп’ютерів. Вона включає набір рекомендацій для виробників відеокарт та комп’ютерних корпусів щодо габаритів 3D-прискорювачів. Це нововведення має зробити вибір відеокарт і корпусів для систем малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) менш складним.
Для отримання позначки SFF-Ready відеокарта класу GeForce RTX 4070 (Ti/Super) або потужніша повинна мати розміри не більше ніж 304x151x50 мм. Цей стандарт розрахований на ПК-ентузіастів та передбачає використання відеокарт GeForce RTX 4070 або потужніше. В результаті в списку сертифікованих моделей відсутні відеокарти GeForce RTX 4060 (Ti), оскільки Nvidia вважає, що ентузіастів мають цікавити лише потужніші рішення.
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NVIDIA представила новий стандарт SFF-Ready для відеокарт та комп’ютерних корпусівNVIDIA комплектуючі штучний інтелект
p align=”justify”> Прийняття нового стандарту NVIDIA для комплектуючих покликане зробити вибір відеокарт і корпусів для систем малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) менш складним.
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