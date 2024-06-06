NVIDIA представила новий стандарт SFF-Ready для відеокарт та комп’ютерних корпусів

На презентації NVIDIA під час виставки Computex було оголошено про запуск ІІ-помічника Project G-Assist та ініціативи SFF-Ready Enthusiast GeForce. Project G-Assist призначений для поліпшення досвіду користувача, надаючи інтелектуальну підтримку в іграх та інших додатках.

Ініціатива SFF-Ready Enthusiast GeForce спрямована на спрощення вибору комплектуючих для ігрових комп’ютерів. Вона включає набір рекомендацій для виробників відеокарт та комп’ютерних корпусів щодо габаритів 3D-прискорювачів. Це нововведення має зробити вибір відеокарт і корпусів для систем малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) менш складним.

Для отримання позначки SFF-Ready відеокарта класу GeForce RTX 4070 (Ti/Super) або потужніша повинна мати розміри не більше ніж 304x151x50 мм. Цей стандарт розрахований на ПК-ентузіастів та передбачає використання відеокарт GeForce RTX 4070 або потужніше. В результаті в списку сертифікованих моделей відсутні відеокарти GeForce RTX 4060 (Ti), оскільки Nvidia вважає, що ентузіастів мають цікавити лише потужніші рішення.