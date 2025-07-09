NVIDIA недозарабатывает на видеокартах, поэтому сокращает складские запасы на 30 %

Компания NVIDIA, по данным азиатских источников, сократила поставки видеокарт серии GeForce RTX 50 более чем на 30%. Формально — из-за снижения спроса, но на практике речь, похоже, идёт о попытке удержать высокие цены, которые и без того значительно превышают рекомендованные.

Сокращение отгрузок началось ещё в прошлом месяце. По итогам июля поставки GPU будут урезаны на треть и более. Пока неизвестно, какие именно модели пострадают в первую очередь, но аналитики предполагают, что речь идёт о флагманах серии. Параллельно NVIDIA может перенаправить часть освободившихся ресурсов на китайский рынок — в преддверии запуска адаптированной под экспортные ограничения версии RTX 5090D, пришедшей на смену оригинальной RTX 5090, попавшей под запрет.

Резкого роста цен в рознице в ближайшее время не ожидается — склады партнёров NVIDIA пока хорошо укомплектованы. Однако и на снижение среднерыночных цен рассчитывать не стоит: ограничение поставок сыграет на руку производителю, позволяя сохранить нынешний ценовой уровень.