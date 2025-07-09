NVIDIA недозаробляє на відеокартах і скорочує складські запаси на 30%

Компанія NVIDIA, за даними азіатських джерел, скоротила постачання відеокарт серії GeForce RTX 50 більш ніж на 30%. Формально через зниження попиту, але на практиці мова, схоже, йде про спробу утримати високі ціни, які й без того значно перевищують рекомендовані.

Скорочення відвантажень почалося ще минулого місяця. За підсумками липня поставки GPU будуть урізані на третину та більше. Поки невідомо, які саме моделі постраждають насамперед, але аналітики припускають, що йдеться про флагмани серії. Паралельно NVIDIA може перенаправити частину ресурсів, що звільнилися, на китайський ринок — напередодні запуску адаптованої під експортні обмеження версії RTX 5090D, що прийшла на зміну оригінальній RTX 5090, що потрапила під заборону.

Різкого зростання цін у роздробі найближчим часом не очікується — склади партнерів NVIDIA поки що добре укомплектовані. Однак і на зниження середньоринкових цін не варто розраховувати: обмеження поставок зіграє на руку виробнику, дозволяючи зберегти нинішній ціновий рівень.