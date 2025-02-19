Nvidia GeForce RTX 5070 Ti на 16,6% мощнее RTX 4070 Ti Super и на 13,2% уступает GeForce RTX 5080

Видеокарта GeForce RTX 5070 Ti построена на графическом процессоре Nvidia GB203 и оснащена 8960 ядрами CUDA с 256-разрядной шиной памяти. Устройство получает 16 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 896 ГБ/с, а видеоядро работает на частотах от 2300 до 2450 МГц при паспортном TGP 300 Вт. Рекомендованная цена начинается от 749 долларов.

В тестах 3DMark GeForce RTX 5070 Ti демонстрирует производительность на 16,6% выше, чем у GeForce RTX 4070 Ti Super, и всего на 13,2% уступает GeForce RTX 5080, несмотря на 33% разницу в цене. Однако, как и в случае старших моделей, покупка новинки по официальной цене может оказаться сложной задачей, поскольку версии от партнеров Nvidia, скорее всего, появятся с ощутимой наценкой.

В тоже время и сайт VideoCardz опубликовал результаты тестирования GeForce RTX 5070 Ti на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 48 ГБ памяти DDR5-6000. Использовалась версия видеокарты с рекомендованными частотами и ценой от NVIDIA. Для сравнения также приведены показатели RTX 5080 и RTX 4070 Ti SUPER.

В тестах 3DMark RTX 5070 Ti оказалась на 16,6% быстрее RTX 4070 Ti SUPER и на 13,2% медленнее RTX 5080. Разница в производительности между этими моделями особенно примечательна на фоне разницы в рекомендованных ценах — 999 долларов против 749. Ожидается, что с выходом новинки фактическая стоимость 5070 Ti может возрасти, что отразится на ее привлекательности.

На рынке RTX 5070 Ti выглядит перспективной моделью, но многое будет зависеть от реальной цены и доступности. RTX 4070 Ti и 4070 Ti SUPER в свое время пользовались популярностью среди энтузиастов благодаря удачному соотношению цены и мощности, поэтому интерес к новой модели также будет высоким. Официальные обзоры видеокарты ожидаются 19 февраля, а старт продаж намечен на следующий день, хотя доступность может оказаться ограниченной.