Nvidia GeForce RTX 5070 Ti на 16,6% потужніший за RTX 4070 Ti Super і на 13,2% поступається GeForce RTX 508019.02.25
Відеокарта GeForce RTX 5070 Ti побудована на графічному процесорі Nvidia GB203 та оснащена 8960 ядрами CUDA з 256-розрядною шиною пам’яті. Пристрій отримує 16 ГБ GDDR7 із пропускною здатністю 896 ГБ/с, а відеоядро працює на частотах від 2300 до 2450 МГц при паспортному TGP 300 Вт. Рекомендована ціна починається від 749 доларів.
У тестах 3DMark GeForce RTX 5070 Ti демонструє продуктивність на 16,6% вище, ніж у GeForce RTX 4070 Ti Super, і лише на 13,2% поступається GeForce RTX 5080, незважаючи на 33% різницю в ціні. Однак, як і у випадку старших моделей, покупка новинки за офіційною ціною може виявитися складним завданням, оскільки версії від партнерів Nvidia, швидше за все, з’являться із відчутною націнкою.
У той же час і сайт VideoCardz опублікував результати тестування GeForce RTX 5070 Ti на системі з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D та 48 ГБ пам’яті DDR5-6000. Використовувалася версія відеокарти з рекомендованими частотами та ціною від NVIDIA. Для порівняння також наведено показники RTX 5080 та RTX 4070 Ti SUPER.
У тестах 3DMark RTX 5070 Ti виявилася на 16,6% швидше RTX 4070 Ti SUPER і на 13,2% повільніше RTX 5080. Різниця в продуктивності між цими моделями особливо примітна на тлі різниці в рекомендованих цінах що позначиться на її привабливості.
На ринку RTX 5070 Ti виглядає перспективною моделлю, але багато залежатиме від реальної ціни та доступності. RTX 4070 Ti та 4070 Ti SUPER свого часу користувалися популярністю серед ентузіастів завдяки вдалому співвідношенню ціни та потужності, тому інтерес до нової моделі також буде високим. Офіційні огляди відеокарти очікуються 19 лютого, а старт продажів намічено наступного дня, хоча доступність може бути обмеженою.
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