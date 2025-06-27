Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуков представлена официально27.06.25
Nvidia официально представила мобильную видеокарту GeForce RTX 5050 Laptop — новое решение начального уровня на архитектуре Blackwell, предназначенное для установки в игровые ноутбуки. В основе новинки лежит графический чип GB207.
Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop получила 2560 ядер CUDA, оснащена 128-битной шиной и использует восемь гигабайт видеопамяти стандарта GDDR7. Заявленный уровень энергопотребления может достигать 115 Вт с учётом работы технологии Dynamic Boost, которая добавляет к базовому лимиту ещё 15 ватт. По данным тестов, в синтетических нагрузках модель уступает GeForce RTX 5060 примерно на 21–22% при аналогичном уровне теплопакета.
Первые ноутбуки с новым видеоадаптером уже представлены на рынке Китая. Местные бренды начали продажи устройств с этой конфигурацией по цене около 6500 юаней, что эквивалентно примерно 900 долларам США.
Купить Nvidia GeForce RTX 5050 для десктопа
Параллельно с анонсом мобильной версии GeForce RTX 5050 начали поступать новые сведения о её настольной модификации. Согласно утечкам, релиз самой доступной видеокарты в линейке NVIDIA Blackwell состоится уже 1 июля — на несколько недель раньше первоначального плана. О переносе сроков уже были уведомлены партнёры компании, занимающиеся выпуском графических решений под собственными брендами.
Производители получили разрешение на начало массовых поставок GeForce RTX 5050 в розницу, однако не все из них успеют обеспечить наличие карт к началу продаж. Перенос даты также отразится на медиаконтенте: часть вендоров не успеет отправить пресс-семплы вовремя, из-за чего большинство обзоров, скорее всего, появится уже после выхода новинки на рынок.
По предварительной информации, десктопная GeForce RTX 5050 будет во многом повторять мобильную версию. В её основе — тот же графический процессор GB207 с 2560 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти. Видеокарта получит восемь гигабайт видеопамяти GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с. Пропускная способность памяти составит 320 Гбайт/с, а энергопотребление достигнет 130 Вт.
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