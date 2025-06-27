Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуків представлена офіційно27.06.25
Nvidia офіційно представила мобільну відеокарту GeForce RTX 5050 Laptop – нове рішення початкового рівня на архітектурі Blackwell, призначене для встановлення в ігрові ноутбуки. В основі новинки лежить графічний чіп GB207.
Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop отримала 2560 ядер CUDA, оснащена 128-бітною шиною та використовує вісім гігабайт відеопам’яті стандарту GDDR7. Заявлений рівень енергоспоживання може досягати 115 Вт з урахуванням роботи технології Dynamic Boost, яка додає до базового ліміту ще 15 Вт. За даними тестів, у синтетичних навантаженнях модель поступається GeForce RTX 5060 приблизно на 21-22% за аналогічного рівня теплопакета.
Перші ноутбуки із новим відеоадаптером вже представлені на ринку Китаю. Місцеві бренди розпочали продаж пристроїв з цією конфігурацією за ціною близько 6500 юанів, що еквівалентно приблизно 900 доларам США.
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Паралельно з анонсом мобільної версії GeForce RTX 5050 почали надходити нові відомості про її настільну модифікацію. Відповідно до витоків, реліз найдоступнішої відеокарти в лінійці NVIDIA Blackwell відбудеться вже 1 липня – на кілька тижнів раніше за початковий план. Про перенесення термінів вже було повідомлено партнерів компанії, які займаються випуском графічних рішень під власними брендами.
Виробники отримали дозвіл на початок масових поставок GeForce RTX 5050 в роздріб, проте не всі встигнуть забезпечити наявність карт до початку продажів. Перенесення дати також вплине на медіаконтент: частина вендорів не встигне відправити прес-семпли вчасно, через що більшість оглядів, швидше за все, з’явиться вже після виходу новинки на ринок.
За попередньою інформацією, десктопна GeForce RTX 5050 багато в чому повторюватиме мобільну версію. В її основі – той же графічний процесор GB207 з 2560 ядрами CUDA та 128-бітною шиною пам’яті. Відеокарта отримає вісім гігабайт відеопам’яті GDDR6 із ефективною швидкістю 20 Гбіт/с. Пропускна здатність пам’яті становитиме 320 Гбайт/с, а енергоспоживання досягне 130 Вт.
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