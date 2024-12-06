Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 4060 самые популярные видеокарты у пользователей Steam06.12.24
Новая статистика Steam по конфигурациям ПК пользователей показывает, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 и 4060 остаются лидерами. GeForce RTX 3060 возглавляет рейтинг, установлена у 4,89% пользователей, несмотря на незначительное снижение доли. На втором месте мобильная версия GeForce RTX 4060 Laptop с 4,76%, что отражает рост популярности игровых ноутбуков. Замыкает тройку десктопная GeForce RTX 3060 с 3,7%. В первую пятерку также входят GeForce GTX 1650 и GeForce RTX 3060 Ti.
Суммарно видеокарты семейства RTX 3060/4060 установлены почти у 20% пользователей Steam. Среди старших моделей Ada наиболее популярна GeForce RTX 4070 с долей 2,44%. У AMD дела обстоят хуже: самая популярная дискретная видеокарта Radeon RX 6600 XT занимает только 32-е место с долей 0,8%.
Системная статистика показывает, что Windows 11 теперь доминирует, установлена почти на 53% ПК. Большинство пользователей имеют 16 ГБ ОЗУ (46%), но доля систем с 32 ГБ выросла до 31%. Шестиядерные процессоры остаются лидерами (31%), за ними следуют восьмиядерные (22,16%). Разрешение 1920×1080 остается самым популярным — его используют 56% геймеров.
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