Nvidia GeForce RTX 3060 та RTX 4060 найпопулярніші відеокарти у користувачів Steam

Нова статистика Steam щодо конфігурацій ПК користувачів показує, що відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3060 та 4060 залишаються лідерами. GeForce RTX 3060 очолює рейтинг, встановлений у 4,89% користувачів, незважаючи на незначне зниження частки. На другому місці мобільна версія GeForce RTX 4060 Laptop з 4,76%, що відбиває зростання популярності ігрових ноутбуків. Замикає трійку десктопна GeForce RTX 3060 із 3,7%. У першу п’ятірку також входять GeForce GTX 1650 та GeForce RTX 3060 Ti.

Сумарно відеокарти сімейства RTX 3060/4060 встановлені майже 20% користувачів Steam. Серед старших моделей Ada найпопулярніша GeForce RTX 4070 з часткою 2,44%. У AMD справи гірші: найпопулярніша дискретна відеокарта Radeon RX 6600 XT займає лише 32-е місце з часткою 0,8%.

Системна статистика показує, що Windows 11 тепер домінує, встановлена ​​майже 53% ПК. Більшість користувачів мають 16 ГБ ОЗП (46%), але частка систем з 32 ГБ зросла до 31%. Шестиядерні процесори залишаються лідерами (31%), за ними йдуть восьмиядерні (22,16%). Дозвіл 1920×1080 залишається найпопулярнішим – його використовують 56% геймерів.