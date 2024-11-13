Nvidia App выпущена официально. Она позволит управлять видеокартами и настройками графики

Nvidia официально выпустила приложение Nvidia App для управления настройками графики GeForce после завершения этапа бета-тестирования, начавшегося в феврале 2024 года. Программа объединяет функции GeForce Experience и Панели управления Nvidia, предоставляя пользователям единый интерфейс для настройки графических параметров.

Nvidia App обеспечивает оптимизацию графики и управление функциями видеокарт GeForce в одном месте, упрощая взаимодействие для пользователей. Компания также сообщила, что приложение вскоре будет включено в комплект драйверов Game Ready и Studio Ready как опция. Это позволяет пользователям легко интегрировать его в свои системы без дополнительной установки.

Этот релиз произошел раньше, чем ожидалось, так как планировалось, что Nvidia App будет выпущено вместе с новыми видеокартами GeForce RTX 50-й серии.

Программы, драйверы и технологии NVIDIA всегда были на слуху и пользовались спросом у геймеров. Как минимум потому что без них никаких игр не было бы. А если серьезно, потому что Панель управления и GeForce Experience были той самой связкой между железом, софтом и самим пользователем. При этом у этих программ были свои недостатки вроде медлительности загрузки и перегруженности интерфейса. Говорят, единое приложение NVIDIA должно стать глотком свежего воздуха – решить все проблемы и улучшить работу железа и программ. Давайте разберемся, что нового в NVIDIA App и почему это обновление может стать предвестником расширения эко-системы.

Почему это важное обновление?

Во-первых, уже даже бета-версия приложения NVIDIA запускается очень быстро по сравнению с предшественниками. Новое приложение заявляется на 50 процентов более отзывчивым, чем GeForce Experience, и в то же время занимает на 17 % меньше места на жестком диске.

Во-вторых переработанный интерфейс весьма логичен по компоновке. Нужные настройки находятся быстро и тыкать в разные меню чтобы необходимое уже не требуется.

В-третьих, больше нет обязательного входа в систему для внесения основных настроек. О да, наконец-то! В свое время, когда компания добавила необходимость логиниться чтобы скачать драйверы, это было даже не смешно.

Не только для энтузиастов

Покопаться в настройках, выбрать оптимальные значения, запустить игру, получить 20 кадров в секунду имея топовую видеокарту – все это из реалий настройки. NVIDIA добавила функцию автоматической настройки, которая одним кликом мыши проверяет оборудование и предлагает игровые настройки для всей библиотеки. После тестирования оптимизация удивила — мы и правда получили стабильную частоту кадров без утомительной ручной настройки методом проб и ошибок.

Наложение показателей производительности GeForce Experience также изменилось. Наложение статистики, показанное на скриншоте ниже, не только отслеживает различные показатели рендеринга, но также задержку рендеринга в игре и общую задержку ПК.

RTX Dynamic Vibrance позволяет настроить графику и цветовые профили в игре индивидуально. Если у вас монитор с поддержкой HDR, то функция RTX HDR сделает калибровку для игр с поддержкой HDR.

С помощью NVIDIA ShadowPlay игровой процесс можно записывать в формате HDR до 8K со скоростью 30 кадров в секунду, с автоматическим распознаванием и сохранением ярких моментов. Наконец, NVIDIA интегрировала GeForce Rewards в новое приложение, что позволяет пользователям получать эксклюзивные внутриигровые награды.

В NVIDIA заявляют, что в конечном итоге интегрируют все функции панели управления в это новое приложение, включая настройки дисплея и видео, разгон графического процессора и откат драйверов.

Однако не все функции будут перенесены. НВИДИА удаляет трансляцию на Twitch и YouTube, обмен изображениями и видео на Facebook и YouTube, а также режим фото 360 и стереозахваты. Хайп социальных сетей и шеринга всего подряд, похоже сходит на нет.