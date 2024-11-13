Nvidia App випущена офіційно. Вона дозволить керувати відеокартами та налаштуваннями графіки.

Nvidia офіційно випустила програму Nvidia App для управління налаштуваннями графіки GeForce після завершення етапу бета-тестування, що розпочався у лютому 2024 року. Програма поєднує функції GeForce Experience та Панелі керування Nvidia, надаючи користувачам єдиний інтерфейс для налаштування графічних параметрів.

Nvidia App забезпечує оптимізацію графіки та керування функціями відеокарт GeForce в одному місці, спрощуючи взаємодію для користувачів. Компанія також повідомила, що програма незабаром буде включена в комплект драйверів Game Ready та Studio Ready як опція. Це дозволяє користувачам легко інтегрувати їх у свої системи без додаткової установки.

Цей реліз відбувся раніше, ніж очікувалося, оскільки планувалося, що Nvidia App буде випущено разом із новими відеокартами GeForce RTX 50-ї серії.

Програми, драйвери та технології NVIDIA завжди були на слуху і мали попит у геймерів. Як мінімум тому, що без них жодних ігор не було б. А якщо серйозно, тому що Панель управління та GeForce Experience були тією самою зв’язкою між залізом, софтом та самим користувачем. При цьому ці програми мали свої недоліки на кшталт повільності завантаження і перевантаженості інтерфейсу. Кажуть, єдиний додаток NVIDIA має стати ковтком свіжого повітря – вирішити всі проблеми та покращити роботу заліза та програм. Давайте розберемося, що нового в NVIDIA App і чому це оновлення може стати провісником розширення екосистеми.

Чому це важливе оновлення?

По-перше, вже навіть бета-версія програми NVIDIA запускається дуже швидко, порівняно з попередниками. Нова програма заявляється на 50 відсотків більш чуйною, ніж GeForce Experience, і в той же час займає на 17% менше місця на жорсткому диску.

По-друге, перероблений інтерфейс дуже логічний по компоновці. Потрібні настройки швидко і тикати в різні меню щоб необхідне вже не потрібно.

По-третє, більше немає обов’язкового входу до системи для внесення основних налаштувань. О так, нарешті! Свого часу, коли компанія додала необхідність логінитися, щоб скачати драйвери, це було навіть не смішно.

Не тільки для ентузіастів

Покопатися в налаштуваннях, вибрати оптимальні значення, запустити гру, отримати 20 кадрів в секунду, маючи топову відеокарту – все це з реалій налаштування. NVIDIA додала функцію автоматичного налаштування, яка одним кліком миші перевіряє обладнання та пропонує ігрові налаштування для всієї бібліотеки. Після тестування оптимізація здивувала — ми й справді отримали стабільну частоту кадрів без втомливого ручного налаштування методом проб та помилок.



Накладення показників продуктивності GeForce Experience також змінилося. Накладення статистики, показане на скріншоті нижче, не лише відстежує різні показники рендерингу, але також затримку рендерингу у грі та загальну затримку ПК.

RTX Dynamic Vibrance дозволяє налаштувати графіку та колірні профілі у грі індивідуально. Якщо у вас є монітор із підтримкою HDR, то функція RTX HDR зробить калібрування для ігор з підтримкою HDR.

За допомогою NVIDIA ShadowPlay ігровий процес можна записувати у форматі HDR до 8K зі швидкістю 30 кадрів за секунду, з автоматичним розпізнаванням та збереженням яскравих моментів. Нарешті, NVIDIA інтегрувала GeForce Rewards у нову програму, що дозволяє користувачам отримувати ексклюзивні внутрішньоігрові нагороди.

У NVIDIA заявляють, що в кінцевому підсумку інтегрують всі функції панелі управління в цю нову програму, включаючи налаштування дисплея та відео, розгін графічного процесора та відкат драйверів.

Однак не всі функції буде перенесено. НВІДІА видаляє трансляцію на Twitch та YouTube, обмін зображеннями та відео на Facebook та YouTube, а також режим фото 360 та стереозахоплення. Хайп соціальних мереж та шерингу всього поспіль, схоже сходить нанівець.