Новый Xiaomi Powerbank 10000 получил ёмкость 5500 мАч и мощность 33 Вт

Компания Xiaomi анонсировала новый павербанк Powerbank 10000 33W в Китае. Несмотря на заявленную ёмкость 10 000 мАч в названии, фактическая ёмкость устройства составляет 5500 мАч. Однако он поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, что позволяет быстро заряжать устройства.

Главной особенностью павербанка является интегрированный кабель, который можно аккуратно спрятать в специальный слот, что удобно для пользователей, часто теряющих кабели. Однако стоит отметить, что при повреждении кабель не подлежит замене.

Кроме встроенного кабеля, павербанк оснащён дополнительным портом USB-C, который поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт. Благодаря этому можно заряжать несколько устройств одновременно, с интеллектуальным распределением энергии между ними.

Размер устройства — 3,2 x 2,6 x 1,0 дюйма, что делает его компактным и удобным для переноски. Доступен в двух цветах: тёмно-синем и светло-коричневом. Стоимость павербанка в Китае составляет примерно 21 доллар США.