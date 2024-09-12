Новий Xiaomi Powerbank 10000 отримав ємність 5500 мАг та потужність 33 Вт12.09.24
Компанія Xiaomi анонсувала новий павербанк Powerbank 10000 33W у Китаї. Незважаючи на заявлену ємність 10 000 мАг у назві, фактична ємність пристрою становить 5500 мАг. Однак він підтримує заряджання потужністю 33 Вт, що дозволяє швидко заряджати пристрої.
Головною особливістю павербанку є інтегрований кабель, який можна акуратно сховати у спеціальний слот, що зручно для користувачів, які часто втрачають кабелі. Однак, варто зазначити, що при пошкодженні кабель не підлягає заміні.
Крім вбудованого кабелю, павербанк оснащений додатковим портом USB-C, який підтримує заряджання потужністю 22,5 Вт. Завдяки цьому можна заряджати кілька пристроїв одночасно з інтелектуальним розподілом енергії між ними.
Розмір пристрою – 3,2 x 2,6 x 1,0 дюйма, що робить його компактним та зручним для перенесення. Доступний у двох кольорах: темно-синьому та світло-коричневому. Вартість павербанку у Китаї становить приблизно 21 долар США.
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