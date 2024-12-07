Новый топовый чип Qualcomm повысит цену флагманских смартфонов07.12.24
Компания Qualcomm планирует повысить цену на свой следующий флагманский чип Snapdragon 8 Elite (второго поколения). Ожидается, что стоимость нового чипа превысит 200 долларов, что на 20% больше по сравнению с предыдущими моделями. Основной причиной такого роста цен является переход на более продвинутый технологический процесс N3P от TSMC, который обещает улучшение производительности как минимум на 20%.
Этот рост цен может повлиять на стоимость флагманских смартфонов от таких производителей, как Samsung, Xiaomi и других, в 2026 году. Хотя Qualcomm продолжает оставаться лидером на рынке чипсетов для смартфонов, повышение цен на чипы окажет давление на прибыль производителей устройств. Это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости конечных продуктов для потребителей.
Кроме того, MediaTek и Samsung активно развивают собственные решения, что может усилить конкуренцию на рынке мобильных чипов.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новый флагманский процессор компании, продемонстрировал значительный скачок в игровой производительности, позволив запустить Cyberpunk 2077 на эмуляторе с частотой 60 FPS при низких настройках графики и разрешении 720p. Это заметное улучшение, учитывая, что его предшественник, Snapdragon 8 Gen 3, мог обеспечить только 30 FPS для той же игры.
Чип оснащен обновленным графическим процессором Adreno 830, который показывает производительность, сравнимую с интегрированной графикой AMD Radeon 780M. Это свидетельствует о существенном прогрессе в области мобильных GPU, приближающихся к уровням настольных систем.
В других тестах Snapdragon 8 Elite также продемонстрировал способность запускать Red Dead Redemption на эмуляторе с частотой 160 FPS, что подчеркивает универсальность и мощность нового чипа.
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