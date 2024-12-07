Новий топовий чіп Qualcomm підвищить ціну флагманських смартфонів

Компанія Qualcomm планує підвищити ціну на наступний флагманський чіп Snapdragon 8 Elite (другого покоління). Очікується, що вартість нового чіпа перевищить 200 доларів, що на 20% більше у порівнянні з попередніми моделями. Основною причиною такого зростання цін є перехід на більш сучасний технологічний процес N3P від ​​TSMC, який обіцяє поліпшення продуктивності як мінімум на 20%.

Це зростання цін може вплинути на вартість флагманських смартфонів від таких виробників, як Samsung, Xiaomi та інших у 2026 році. Хоча Qualcomm продовжує залишатися лідером на ринку чіпсетів для смартфонів, підвищення цін на чіпи чинитиме тиск на прибуток виробників пристроїв. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення вартості кінцевих продуктів споживачам.

Крім того, MediaTek та Samsung активно розвивають власні рішення, що може посилити конкуренцію на ринку мобільних чіпів.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новий флагманський процесор компанії, продемонстрував значний стрибок в ігровій продуктивності, дозволивши запустити Cyberpunk 2077 на емуляторі з частотою 60 FPS при низьких налаштуваннях графіки та роздільній здатності 720p. Це помітне поліпшення з огляду на те, що його попередник, Snapdragon 8 Gen 3, міг забезпечити лише 30 FPS для тієї ж гри.

Чіп оснащений оновленим графічним процесором Adreno 830, який показує продуктивність порівнянну з інтегрованою графікою AMD Radeon 780M. Це свідчить про суттєвий прогрес у галузі мобільних GPU, що наближаються до рівнів настільних систем.

В інших тестах Snapdragon 8 Elite також продемонстрував здатність запускати Red Dead Redemption на емулятор із частотою 160 FPS, що підкреслює універсальність і потужність нового чіпа.