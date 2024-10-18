18.10.24

Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт

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Ugreen X559 GaN charger 65w

Новым трендом стали так называемые GaN (нитрид галия) зарядки. Главной особенностью является использование нитрида галия. Разберемся в чем их преимущество