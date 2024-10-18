Новый Renault 4 стал электрическим кроссовером с запасом хода до 400 км

Renault возродила легендарную модель Renault 4, представив её в виде электрического кроссовера на Парижском автосалоне 2024 года. Современное воплощение отличается от оригинального хэтчбека, который выпускался с 1961 по 1994 год и разошёлся тиражом более 8,1 миллиона экземпляров. Новый Renault 4 E-Tech — это компактный кроссовер, который отличается элегантным дизайном с увеличенной подвеской и пластиковыми обшивками кузова. Раздвижная тканевая крыша с электроприводом напоминает о классическом предшественнике, а современные закругленные фары и вертикальные задние фонари подчёркивают связь с историческим автомобилем.

Длина новинки составляет 4,14 метра, что делает её больше по всем параметрам по сравнению с Renault 5. Колёсная база — 2,62 метра, что даёт больше места задним пассажирам. Багажник объёмом 420 литров и практичная задняя дверь, продолжающаяся в бампер, облегчают загрузку. Автомобиль оснащён 18-дюймовыми колёсами и многорычажной подвеской спереди и сзади, что редкость для этого класса.

Renault 4 E-Tech построен на платформе AmpR Small и предлагает два варианта мощности: 121 л.с. и 148 л.с., а также два типа аккумуляторов — 40 и 52 кВт∙ч, обеспечивающие запас хода 300 и 400 км соответственно. Зарядка от 15% до 80% займёт полчаса при мощности 100 кВт, поддерживается двунаправленная зарядка на 11 кВт. Весит кроссовер от 1410 кг, а тяговая способность составляет 750 кг. Продажи в Европе начнутся в 2025 году, но стоимость пока не объявлена.