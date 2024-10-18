Новий Renault 4 став електричним кросовером із запасом ходу до 400 км18.10.24
Renault відродила легендарну модель Renault 4, представивши її як електричного кросовера на Паризькому автосалоні 2024 року. Сучасне втілення відрізняється від оригінального хетчбека, який випускався з 1961 по 1994 рік і розійшовся тиражем понад 8,1 мільйона екземплярів. Новий Renault 4 E-Tech – це компактний кросовер, який відрізняється елегантним дизайном зі збільшеною підвіскою та пластикові обшивки кузова. Розсувний дах з електроприводом нагадує про класичного попередника, а сучасні закруглені фари і вертикальні задні ліхтарі підкреслюють зв’язок з історичним автомобілем.
Довжина новинки складає 4,14 метра, що робить її більшою за всіма параметрами в порівнянні з Renault 5. Колісна база – 2,62 метра, що дає більше місця заднім пасажирам. Багажник об’ємом 420 літрів і практичні задні двері, що продовжуються в бампер, полегшують завантаження. Автомобіль оснащений 18-дюймовими колесами та багатоважільною підвіскою спереду та ззаду, що є рідкістю для цього класу.
Renault 4 E-Tech побудований на платформі AmpR Small і пропонує два варіанти потужності: 121 л. і 148 к.с., а також два типи акумуляторів – 40 і 52 кВт∙год, що забезпечують запас ходу 300 та 400 км відповідно. Заряджання від 15% до 80% займе півгодини при потужності 100 кВт, підтримується двонаправлена зарядка на 11 кВт. Важить кросовер від 1410 кг, а тягова здатність складає 750 кг. Продажі в Європі розпочнуться у 2025 році, але вартість поки що не оголошена.
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