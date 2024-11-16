Новый LCD-дисплей LG можно растягивать и скручивать

LG представила прототип гибкого LCD-дисплея, который можно растягивать, скручивать и тянуть без потери функциональности. Новый 12-дюймовый дисплей способен увеличиваться до 50% от своего исходного размера без повреждений, что открывает перспективы для использования в различных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, а также в носимой электронике и одежде. Прототип был показан 8 ноября в научном парке LG в Сеуле.

Технология основывается на микросветодиодах размером 40 мкм с разрешением 100 пикселей на дюйм, что позволяет передавать полный спектр цветов. Проект стартовал в 2020 году при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, и в 2023 году LG Display получила патент на данное нововведение.

В сентябре на Неделе моды в Сеуле были продемонстрированы примеры использования гибких дисплеев в одежде, что подчеркнуло потенциал этой технологии для модной индустрии будущего.