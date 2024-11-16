Новий LCD-дисплей LG можна розтягувати та скручувати16.11.24
LG представила прототип гнучкого LCD-дисплея, який можна розтягувати, скручувати та тягнути без втрати функціональності. Новий 12-дюймовий дисплей здатний збільшуватися до 50% від свого вихідного розміру без пошкоджень, що відкриває перспективи для використання в різних пристроях, таких як смартфони і планшети, а також в електроніці та одязі. Прототип був показаний 8 листопада у науковому парку LG у Сеулі.
Технологія ґрунтується на мікросвітлодіодах розміром 40 мкм з роздільною здатністю 100 пікселів на дюйм, що дозволяє передавати повний спектр кольорів. Проект стартував у 2020 році за підтримки Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, та у 2023 році LG Display отримала патент на дане нововведення.
У вересні на Тижні моди в Сеулі були продемонстровані приклади використання гнучких дисплеїв в одязі, що наголосило на потенціалі цієї технології для модної індустрії майбутнього.
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