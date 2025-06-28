Новый электрокар Xiaomi YU7 имеет 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $3530028.06.25
После дебюта с седаном SU7, Xiaomi представила новый электрокроссовер YU7. Модель позиционируется как альтернатива лидерам сегмента, в том числе Tesla Model Y, и предлагает внушительные характеристики при сравнительно невысокой стоимости.
Кроссовер длиной почти 5 метров (4999 мм) получил колесную базу 3000 мм, что положительно сказалось на внутреннем пространстве. В основе конструкции — кузов Armor-Cage из комбинации алюминиевых и стальных сплавов, включая силовой каркас из стали прочностью 2200 МПа. Для повышения уровня безопасности аккумуляторы закрыты пуленепробиваемым защитным слоем. В стандартной комплектации YU7 оснащён LiDAR-сенсором и 4D-радаром, которые задействованы в системе помощи водителю.
Интерьер автомобиля включает 1,1-метровый панорамный Mini-LED-дисплей HyperVision с яркостью до 1200 нит, который объединяет функции панели приборов, мультимедийной системы и блока управления. За вычисления отвечает чип NVIDIA DRIVE AGX Thor. Автомобиль также поддерживает цифровой ключ на базе UWB через iPhone и голосовое управление снаружи через ассистента XiaoAI.
Передние кресла оснащены функциями обогрева, охлаждения, массажа и глубоким наклоном. Задние сиденья раскладываются почти до горизонтального положения. В салоне также предусмотрен мини-холодильник и акустическая система с поддержкой Dolby Atmos и 25 встроенными динамиками.
Xiaomi YU7 предлагается в трёх версиях: с задним или полным приводом, батареями на 96,5 и 101,7 кВт·ч, мощностью от 320 до 690 л.с. В зависимости от модификации запас хода составляет от 760 до 835 км по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч варьируется от 5,88 до 3,23 секунды. Поддерживается 800-вольтовая архитектура и сверхбыстрая зарядка — от 10% до 80% за 12–21 минуту.
Базовая версия стоит $35 300, максимальная — $45 970. На фоне конкурентов с аналогичными характеристиками модель выглядит агрессивным шагом Xiaomi в направлении массового сегмента электромобилей.
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Новый электрокар Xiaomi YU7 имеет 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $35300 Xiaomi автомобиль электротранспорт
Электрокар Xiaomi YU7 предлагается в трёх версиях: с задним или полным приводом, батареями на 96,5 и 101,7 кВт·ч, мощностью от 320 до 690 л.с.
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