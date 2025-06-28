Новий електрокар Xiaomi YU7 має 690 к.с., до 835 км пробігу та ціну від $35300

Після дебюту з седаном SU7 Xiaomi представила новий електрокросовер YU7. Модель позиціонується як альтернатива лідерам сегмента, у тому числі Tesla Model Y, і пропонує значні характеристики за порівняно невисокої вартості.

Кросовер довжиною майже 5 метрів (4999 мм) отримав колісну базу 3000 мм, що позитивно позначилося на внутрішньому просторі. В основі конструкції – кузов Armor-Cage із комбінації алюмінієвих та сталевих сплавів, включаючи силовий каркас із сталі міцністю 2200 МПа. Для підвищення рівня безпеки акумулятори закриті куленепробивним захисним шаром. У стандартній комплектації YU7 оснащений LiDAR-сенсором та 4D-радаром, які задіяні у системі допомоги водієві.

Інтер’єр автомобіля включає 1,1-метровий панорамний Mini-LED-дисплей HyperVision з яскравістю до 1200 нит, який поєднує функції панелі приладів, мультимедійної системи та блоку керування. За обчислення відповідає чіп NVIDIA DRIVE AGX Thor. Автомобіль також підтримує цифровий ключ на базі UWB через iPhone та голосове керування зовні через асистента XiaoAI.

Передні крісла оснащені функціями обігріву, охолодження, масажу та глибоким нахилом. Задні сидіння розкладаються майже горизонтального становища. У салоні також передбачений міні-холодильник та акустична система з підтримкою Dolby Atmos та 25 вбудованими динаміками.

Xiaomi YU7 пропонується у трьох версіях: із заднім або повним приводом, батареями на 96,5 та 101,7 кВт·год, потужністю від 320 до 690 к.с. Залежно від модифікації запас ходу становить від 760 до 835 км за циклом CLTC. Розгін до 100 км/год варіюється від 5,88 до 3,23 секунд. Підтримується 800-вольтова архітектура та надшвидка зарядка – від 10% до 80% за 12-21 хвилину.

Базова версія коштує $ 35 300, максимальна – $ 45 970. На тлі конкурентів з аналогічними характеристиками модель виглядає агресивним кроком Xiaomi у напрямку масового сегмента електромобілів.