Новые процессоры Qualcomm Snapdragon G предназначены для портативных игровых консолей21.03.25
Qualcomm представила на Game Developers Conference новую серию чипов Snapdragon G для портативных игровых устройств. Она включает три платформы: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2, каждая из которых ориентирована на разные уровни производительности для игр.
Snapdragon G3 Gen 3 – флагманская платформа серии, поддерживающая Lumen, систему динамического освещения и отражений Unreal Engine 5 на Android-устройствах. Она предлагает 30% увеличение производительности ЦБ и 28% улучшение графических возможностей, а также поддерживает Wi-Fi 7, что снижает задержку и увеличивает пропускную способность беспроводного соединения.
Snapdragon G2 Gen 2 ориентирована на локальные и облачные проекты с частотой 144 кадра в секунду, увеличивая производительность в 2,3 раза и графические возможности в 3,8 раза по сравнению с предыдущим поколением. Она также поддерживает Wi-Fi 7.
Snapdragon G1 Gen 2 обеспечивает производительность для облачных игр, поддерживая разрешение до 1080p при 120 кадрах в секунду через Wi-Fi. Эта платформа имеет повышение производительности ЦБ на 80% и GPU на 25% для облачных игр.
Компания AYANEO, ONEXSUGAR и Retroid Pocket первыми планируют выпустить устройства на основе новой серии Snapdragon G. Они появятся на рынке уже в первом квартале 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Новые процессоры Qualcomm Snapdragon G предназначены для портативных игровых консолей Qualcomm Snapdragon консоль процессор
Qualcomm представила на Game Developers Conference новую серию чипов Snapdragon G для портативных игровых устройств. Она включает три платформы: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2
В Telegram зарегистрировано уже более 1 млрд пользователей мессенджер статистика Телеграм
Павел Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, ежемесячная аудитория которого достигла миллиарда активных пользователей.
Новые процессоры Qualcomm Snapdragon G предназначены для портативных игровых консолей
В Telegram зарегистрировано уже более 1 млрд пользователей
Видеокарты Acer Radeon RX 9070 (XT) выпускаются в модификациях Nitro и Predator BiFrost
Google купила израильскую компанию Wiz, лидера в вопросах облачной кибербезопасности
Регистрация компании в Сингапуре
Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam
Портативный лазерный проектор Hisense M2 Pro имеет оптический зум, 4K и режим 240 Гц для игр
Киевстар купила сервис Uklon за $155,2 млн — рекордная сумма сделки для Украины за приложение
Монитор Gigabyte MO27U2 оснащен 27″-матрицей QD-OLED 4K 240 Гц
Super Flower Leadex Platinum — 2800-ваттный блок питания с четырьмя разъёмами 12V-2×6
Western Digital представила жесткий диск на 26 ТБ для NAS
Монитор ViewSonic ColorPro VP2788-5K планируется как альтернатива Apple Studio Display
Kensington выпустила мышку с трекболом