Новые процессоры Qualcomm Snapdragon G предназначены для портативных игровых консолей

Qualcomm представила на Game Developers Conference новую серию чипов Snapdragon G для портативных игровых устройств. Она включает три платформы: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2, каждая из которых ориентирована на разные уровни производительности для игр.

Snapdragon G3 Gen 3 – флагманская платформа серии, поддерживающая Lumen, систему динамического освещения и отражений Unreal Engine 5 на Android-устройствах. Она предлагает 30% увеличение производительности ЦБ и 28% улучшение графических возможностей, а также поддерживает Wi-Fi 7, что снижает задержку и увеличивает пропускную способность беспроводного соединения.

Snapdragon G2 Gen 2 ориентирована на локальные и облачные проекты с частотой 144 кадра в секунду, увеличивая производительность в 2,3 раза и графические возможности в 3,8 раза по сравнению с предыдущим поколением. Она также поддерживает Wi-Fi 7.

Snapdragon G1 Gen 2 обеспечивает производительность для облачных игр, поддерживая разрешение до 1080p при 120 кадрах в секунду через Wi-Fi. Эта платформа имеет повышение производительности ЦБ на 80% и GPU на 25% для облачных игр.

Компания AYANEO, ONEXSUGAR и Retroid Pocket первыми планируют выпустить устройства на основе новой серии Snapdragon G. Они появятся на рынке уже в первом квартале 2025 года.