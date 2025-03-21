Нові процесори Qualcomm Snapdragon G призначені для портативних ігрових консолей

Qualcomm представила на Game Developers Conference нову серію чипів Snapdragon G для портативних ігрових пристроїв. Вона включає три платформи: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 та Snapdragon G1 Gen 2, кожна з яких орієнтована на різні рівні продуктивності для ігор.

Snapdragon G3 Gen 3 – флагманська платформа серії, що підтримує Lumen, систему динамічного освітлення та відображень Unreal Engine 5 на Android-пристроях. Вона пропонує 30% збільшення продуктивності ЦП та 28% покращення графічних можливостей, а також підтримує Wi-Fi 7, що знижує затримку та збільшує пропускну здатність бездротового з’єднання.

Snapdragon G2 Gen 2 орієнтована на локальні та хмарні проекти з частотою 144 кадри в секунду, збільшуючи продуктивність у 2,3 рази та графічні можливості у 3,8 рази в порівнянні з попереднім поколінням. Вона також підтримує Wi-Fi 7.

Snapdragon G1 Gen 2 забезпечує продуктивність для хмарних ігор, підтримуючи роздільну здатність до 1080p при 120 кадрах на секунду через Wi-Fi. Ця платформа має підвищення продуктивності ЦП на 80% та GPU на 25% для хмарних ігор.

Компанія AYANEO, ONEXSUGAR та Retroid Pocket першими планують випустити пристрої на основі нової серії Snapdragon G. Вони з’являться на ринку вже у першому кварталі 2025 року.