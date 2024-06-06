Новые ноутбуки серии Lenovo Legion с ИИ уже продаются в Украине

Lenovo анонсировала старт продаж в Украине нового поколения 16-дюймовых геймерских ноутбуков Legion 9, Legion 7, Legion Pro 7 и Legion Pro 5.

В основе игровой линейки лежит семейство фирменных аппаратных ШИ-чипов LA от Lenovo, которые помогают отслеживать и динамично настраивать FPS. , а также обеспечивать более высокую энергоэффективность.

Lenovo Legion 9 — ноутбук с жидкостным охлаждением, оснащенный экраном Mini-LED с разрешением 3.2K, видеокартой NVIDIA® GeForce RTX 4090 и 64 ГБ оперативной памяти.

Lenovo Legion 7 получил IPS-дисплей с разрешением до 3.2K, 32 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA® GeForce RTX 4070 и наименьший из всей обновленной линейки вес.

Lenovo Legion Pro 7 и Lenovo Legion Pro 5 — оснащены IPS-дисплеями с разрешением WQXGA, имеют самую высокую частоту обновления экрана до 240 Гц, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в Legion Pro 7 и NVIDIA GeForce RTX 407 Pro 5.

Цены

● Lenovo Legion 9 доступен в Украине по цене от 185 999 грн.

● Lenovo Legion 7 доступен в Украине по цене от 98 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 7 доступен в Украине по цене от 139 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 5 доступен в Украине по цене от 93 999 грн.