Нові ноутбуки серії Lenovo Legion з ШІ вже продаються в Україні

Lenovo анонсувала старт продажу в Україні нового покоління 16-дюймових геймерських ноутбуків Legion 9, Legion 7, Legion Pro 7 та Legion Pro 5.

В основі ігрової лінійки лежить сімейство фірмових апаратних ШИ-чіпів LA від Lenovo, які допомагають відстежувати та динамічно налаштовувати FPS. , а також забезпечувати більш високу енергоефективність.

Lenovo Legion 9 – ноутбук з рідинним охолодженням, оснащений екраном Mini-LED з роздільною здатністю 3.2K, відеокартою NVIDIA® GeForce RTX 4090 та 64 ГБ оперативної пам’яті.

Lenovo Legion 7 отримав IPS-дисплей з роздільною здатністю до 3.2K, 32 ГБ оперативної пам’яті, відеокарту NVIDIA® GeForce RTX 4070 і найменшу з усієї оновленої лінійки вагу.

Lenovo Legion Pro 7 і Lenovo Legion Pro 5 – оснащені IPS-дисплеями з роздільною здатністю WQXGA, мають найвищу частоту оновлення екрану до 240 Гц, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 Legion Pro 7 і NVIDIA GeForce RTX 407 Pro 5.

Ціни

● Lenovo Legion 9 доступний в Україні за ціною від 185 999 грн.

● Lenovo Legion 7 доступний в Україні за ціною від 98 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 7 доступний в Україні за ціною від 139 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 5 доступний в Україні за ціною від 93 999 грн.