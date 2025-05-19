Новые наушники Sony WH-1000XM6 работают до 30 часов и стоят $450

Компания Sony представила шестое поколение своих флагманских беспроводных наушников — WH-1000XM6, которые получили заметные аппаратные и функциональные улучшения по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристики Sony WH-1000XM6

WH-1000XM6 получили новый процессор QN3 HD, производительность которого, по заявлению Sony, возросла в 7 раз. Для более точной работы системы активного шумоподавления используется 12 микрофонов, что должно существенно улучшить подавление внешнего шума, особенно в голосовом диапазоне и переменчивых условиях.

Наушники оснащены обновлёнными 30-мм драйверами, обеспечивающими глубокие басы и чёткое звучание. Поддерживается технология 360 Reality Audio, создающая эффект объёмного звука.

WH-1000XM6 работают до 30 часов с активным шумоподавлением. Благодаря быстрой зарядке, всего 3 минуты подключения к питанию дают до 3 часов воспроизведения музыки.

Модель поддерживает Multipoint, позволяющий одновременно подключаться к двум устройствам. Конструкция снова стала складной, как у более ранних поколений. Корпус выполнен из переработанного пластика, а в дизайне улучшена эргономика.

Цена

Sony WH-1000XM6 доступны в трёх цветах: чёрный, синий и серебристый. В продажу они поступили по цене $450.

Sony WH-1000XM6 — это эволюционное, но серьёзное обновление одного из самых популярных продуктов на рынке наушников с шумоподавлением, сохранившее сильные стороны линейки и усилившее ключевые характеристики.