Новые наушники Sony WH-1000XM6 работают до 30 часов и стоят $45019.05.25
Компания Sony представила шестое поколение своих флагманских беспроводных наушников — WH-1000XM6, которые получили заметные аппаратные и функциональные улучшения по сравнению с предыдущей моделью.
Характеристики Sony WH-1000XM6
WH-1000XM6 получили новый процессор QN3 HD, производительность которого, по заявлению Sony, возросла в 7 раз. Для более точной работы системы активного шумоподавления используется 12 микрофонов, что должно существенно улучшить подавление внешнего шума, особенно в голосовом диапазоне и переменчивых условиях.
Наушники оснащены обновлёнными 30-мм драйверами, обеспечивающими глубокие басы и чёткое звучание. Поддерживается технология 360 Reality Audio, создающая эффект объёмного звука.
WH-1000XM6 работают до 30 часов с активным шумоподавлением. Благодаря быстрой зарядке, всего 3 минуты подключения к питанию дают до 3 часов воспроизведения музыки.
Модель поддерживает Multipoint, позволяющий одновременно подключаться к двум устройствам. Конструкция снова стала складной, как у более ранних поколений. Корпус выполнен из переработанного пластика, а в дизайне улучшена эргономика.
Цена
Sony WH-1000XM6 доступны в трёх цветах: чёрный, синий и серебристый. В продажу они поступили по цене $450.
Sony WH-1000XM6 — это эволюционное, но серьёзное обновление одного из самых популярных продуктов на рынке наушников с шумоподавлением, сохранившее сильные стороны линейки и усилившее ключевые характеристики.
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