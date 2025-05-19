Нові навушники Sony WH-1000XM6 працюють до 30 годин і коштують $45019.05.25
Компанія Sony представила шосте покоління своїх бездротових флагманських навушників — WH-1000XM6, які отримали помітні апаратні та функціональні поліпшення в порівнянні з попередньою моделлю.
Характеристики Sony WH-1000XM6
WH-1000XM6 отримали новий процесор QN3 HD, продуктивність якого, за заявою Sony, зросла у 7 разів. Для більш точної роботи системи активного шумоподавлення використовується 12 мікрофонів, що має суттєво покращити придушення зовнішнього шуму, особливо в голосовому діапазоні та мінливих умовах.
Навушники оснащені оновленими 30 мм драйверами, що забезпечують глибокі баси і чітке звучання. Підтримується технологія 360 Reality Audio, що створює ефект об’ємного звуку.
WH-1000XM6 працюють до 30 годин з активним шумозаглушенням. Завдяки швидкій зарядці всього 3 хвилини підключення до живлення дають до 3 годин відтворення музики.
Модель підтримує Multipoint, що дозволяє одночасно підключатися до двох пристроїв. Конструкція знову стала складною, як у ранніх поколінь. Корпус виконаний із переробленого пластику, а в дизайні покращено ергономіку.
Ціна
Sony WH-1000XM6 доступні у трьох кольорах: чорний, синій та сріблястий. У продаж вони надійшли за ціною 450 доларів.
Sony WH-1000XM6 – це еволюційне, але серйозне оновлення одного з найпопулярніших продуктів на ринку навушників з шумозаглушенням, що зберегло сильні сторони лінійки і посилило ключові характеристики.
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