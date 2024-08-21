Новые мышки клавиатуры и наушники ASUS ROG показали на выставке Gamescom 202421.08.24
На выставке Gamescom 2024 в Кельне компания ASUS представила новую линейку игровой периферии ROG, которая предназначена для киберспортсменов. Среди новинок — клавиатуры, мыши и гарнитура, каждая из которых отличается передовыми технологиями и высоким качеством исполнения.
Клавиатура ROG Falchion Ace HFX — это проводное устройство с 65%-ной раскладкой и магнитными переключателями ROG HFX, которые можно настроить для активации на глубине от 0,1 до 4 мм. Клавиатура поддерживает частоту опроса 8000 Гц и оснащена функцией Rapid Trigger для моментального отклика. Внутри устройство имеет пятислойный демпфер и силиконовый уплотнитель для снижения шумов при нажатии клавиш. Также есть RGB-подсветка и возможность переключения между двумя компьютерами с помощью портов, расположенных сзади клавиатуры.
Клавиатура ROG Strix Scope II 96 RX Wireless имеет 96%-ную раскладку и оснащена оптическими переключателями ROG RX. Она поддерживает несколько режимов подключения: через Bluetooth, 2,4 ГГц с технологией ROG SpeedNova и проводное USB-соединение. Внутри установлена звукопоглощающая пена для улучшения акустики, а также есть RGB-подсветка и съемная подставка под ладони.
Мышь ROG Harpe Ace Mini — это уменьшенная версия оригинальной Harpe Ace, весом всего 49 граммов, с корпусом из нейлона. Мышь оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 CPI и поддерживает технологию Track-on-Glass для работы на любых поверхностях, включая стекло. Встроенная батарея обеспечивает до 105 часов автономной работы.
Мышь ROG Strix Impact III Wireless доступна в белом цвете Moonlight White и имеет два варианта беспроводного подключения: через ROG SpeedNova 2,4 ГГц или Bluetooth. Внутри есть гнезда Push-Fit Switch Socket для быстрой замены переключателей, а также возможность использования батареек типа АА или ААА, что обеспечивает до 618 часов работы в режиме Bluetooth.
Гарнитура ROG Pelta поддерживает три режима подключения: через Bluetooth, беспроводную технологию ROG SpeedNova на 2,4 ГГц и USB. Гарнитура оснащена 50-мм динамиками и работает до 60 часов от батареи, а 15 минут зарядки обеспечивают до 3 часов использования.
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