Нові мишки клавіатури та навушники ASUS ROG показали на виставці Gamescom 2024

На виставці Gamescom 2024 у Кельні компанія ASUS представила нову лінійку ігрової периферії ROG, яка призначена для кіберспортсменів. Серед новинок — клавіатури, миші та гарнітура, кожна з яких відрізняється передовими технологіями та високою якістю виконання.

Клавіатура ROG Falchion Ace HFX — це дротовий пристрій з 65%-ю розкладкою та магнітними перемикачами ROG HFX, які можна налаштувати для активації на глибині від 0,1 до 4 мм. Клавіатура підтримує частоту опитування 8000 Гц та оснащена функцією Rapid Trigger для миттєвого відгуку. Усередині пристрій має п’ятишаровий демпфер та силіконовий ущільнювач для зниження шумів під час натискання клавіш. Також є RGB-підсвічування та можливість перемикання між двома комп’ютерами за допомогою портів, розташованих позаду клавіатури.



Клавіатура ROG Strix Scope II 96 RX Wireless має 96%-ву розкладку та оснащена оптичними перемикачами ROG RX. Вона підтримує кілька режимів підключення: через Bluetooth, 2,4 ГГц з технологією ROG SpeedNova та дротове USB-з’єднання. Усередині встановлена ​​звукопоглинаюча піна для покращення акустики, а також є RGB-підсвічування та знімна підставка під долоні.



Мышь ROG Harpe Ace Mini — это уменьшенная версия оригинальной Harpe Ace, весом всего 49 граммов, с корпусом из нейлона. Мышь оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 CPI и поддерживает технологию Track-on-Glass для работы на любых поверхностях, включая стекло. Встроенная батарея обеспечивает до 105 часов автономной работы.

Миша ROG Strix Impact III Wireless доступна в білому кольорі Moonlight White і має два варіанти бездротового підключення: через ROG SpeedNova 2,4 ГГц або Bluetooth. Усередині є гнізда Push-Fit Switch Socket для швидкої заміни перемикачів, а також можливість використання батарей типу АА або ААА, що забезпечує до 618 годин роботи в режимі Bluetooth.



Гарнітура ROG Pelta підтримує три режими підключення: через Bluetooth, бездротову технологію ROG SpeedNova на 2,4 ГГц та USB. Гарнітура оснащена 50 мм динаміками і працює до 60 годин від батареї, а 15 хвилин зарядки забезпечують до 3 годин використання.