Новые мини-ПК Asus NUC 14 Pro AI работают на платформе Intel Lunar Lake

ASUS представила линейку мини-ПК NUC 14 Pro AI, основанных на платформе Intel Lunar Lake с процессорами Core Ultra 200V и интегрированным NPU-блоком. Устройства соответствуют требованиям Microsoft Copilot+ PC и имеют отдельную кнопку Copilot на передней панели. Габариты корпуса составляют 130 x 130 x 34 мм.

Мини-ПК доступны в версиях с процессорами Core Ultra 5, 7 и 9, с мощностью 30 Вт. Оперативная память LPDDR5X-8533 составляет 16 или 32 ГБ, а NVMe-накопители M.2 2280 с PCIe 4.0 x4 имеют объём от 256 ГБ до 2 ТБ. Сетевые возможности включают 2,5-гигабитный Ethernet и Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Корпус оснащён портами USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, HDMI, аудиоразъёмом и сканером отпечатков пальцев. Питание обеспечивается адаптером мощностью 120 Вт. Цена пока не объявлена.

Линейка мини-компьютеров Asus NUC 14 пополнилась бюджетной моделью NUC 14 Essential, которая построена на платформе Intel Alder Lake-N (Refresh). Эти устройства ориентированы на пользователей начального уровня и имеют компактный корпус размером 135×115×36 мм. Все конфигурации работают на процессорах с энергоэффективными ядрами, включая варианты с 4-ядерными/4-поточными Intel N97, N150, N250, а также с 8-ядерным/8-поточным Core 3 N355.

Asus NUC 14 Essential поддерживает установку модуля памяти SO-DIMM DDR5-4800 и твердотельного накопителя формата M.2 2280. Для сетевого подключения доступны гигабитный Ethernet и модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук отвечает кодек Realtek ALC3251. Также мини-ПК поддерживает подключение до трех 4K-дисплеев.