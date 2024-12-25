Новые мини-ПК Asus NUC 14 Pro AI работают на платформе Intel Lunar Lake25.12.24
ASUS представила линейку мини-ПК NUC 14 Pro AI, основанных на платформе Intel Lunar Lake с процессорами Core Ultra 200V и интегрированным NPU-блоком. Устройства соответствуют требованиям Microsoft Copilot+ PC и имеют отдельную кнопку Copilot на передней панели. Габариты корпуса составляют 130 x 130 x 34 мм.
Мини-ПК доступны в версиях с процессорами Core Ultra 5, 7 и 9, с мощностью 30 Вт. Оперативная память LPDDR5X-8533 составляет 16 или 32 ГБ, а NVMe-накопители M.2 2280 с PCIe 4.0 x4 имеют объём от 256 ГБ до 2 ТБ. Сетевые возможности включают 2,5-гигабитный Ethernet и Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Корпус оснащён портами USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, HDMI, аудиоразъёмом и сканером отпечатков пальцев. Питание обеспечивается адаптером мощностью 120 Вт. Цена пока не объявлена.
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