Нові міні-ПК Asus NUC 14 Pro AI працюють на платформі Intel Lunar Lake

ASUS представила лінійку міні-ПК NUC 14 Pro AI, заснованих на платформі Intel Lunar Lake із процесорами Core Ultra 200V та інтегрованим NPU-блоком. Пристрої відповідають вимогам Microsoft Copilot+ PC та мають окрему кнопку Copilot на передній панелі. Габарити корпусу становлять 130 х 130 х 34 мм.

Міні-ПК доступні у версіях з процесорами Core Ultra 5, 7 та 9, з потужністю 30 Вт. Оперативна пам’ять LPDDR5X-8533 становить 16 або 32 ГБ, а NVMe-накопичувачі M.2 2280 з PCIe 4.0 x4 мають об’єм від 256 ГБ до 2 ТБ. Мережеві можливості включають 2,5-гігабітний Ethernet та Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Корпус оснащений портами USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, HDMI, аудіороз’ємом та сканером відбитків пальців. Живлення забезпечується адаптером потужністю 120 Вт. Ціна поки що не оголошена.

Лінійка міні-комп’ютерів Asus NUC 14 – поповнилася бюджетною моделлю NUC 14 Essential, яка збудована на платформі Intel Alder Lake-N (Refresh). Ці пристрої орієнтовані користувачів початкового рівня і мають компактний корпус розміром 135×115×36 мм. Всі конфігурації працюють на процесорах з енергоефективними ядрами, включаючи варіанти з 4-ядерними/4-потоковими Intel N97, N150, N250, а також з 8-ядерним/8-потоковим Core 3 N355.

Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 і твердотільного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet і модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв.