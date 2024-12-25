Нові міні-ПК Asus NUC 14 Pro AI працюють на платформі Intel Lunar Lake25.12.24
ASUS представила лінійку міні-ПК NUC 14 Pro AI, заснованих на платформі Intel Lunar Lake із процесорами Core Ultra 200V та інтегрованим NPU-блоком. Пристрої відповідають вимогам Microsoft Copilot+ PC та мають окрему кнопку Copilot на передній панелі. Габарити корпусу становлять 130 х 130 х 34 мм.
Міні-ПК доступні у версіях з процесорами Core Ultra 5, 7 та 9, з потужністю 30 Вт. Оперативна пам’ять LPDDR5X-8533 становить 16 або 32 ГБ, а NVMe-накопичувачі M.2 2280 з PCIe 4.0 x4 мають об’єм від 256 ГБ до 2 ТБ. Мережеві можливості включають 2,5-гігабітний Ethernet та Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Корпус оснащений портами USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, HDMI, аудіороз’ємом та сканером відбитків пальців. Живлення забезпечується адаптером потужністю 120 Вт. Ціна поки що не оголошена.
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