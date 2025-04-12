Новые электрокары BYD EV заряжаются полностью за полчаса12.04.25
В Китае компания BYD представила первые электромобили на новой платформе Super e-Platform — седан Han L и внедорожник Tang L. Главной особенностью новинок стала рекордная скорость зарядки, которая делает процесс почти таким же быстрым, как заправка бензином.
Обе модели построены на 1000-вольтовой архитектуре, анонсированной ранее в этом году. Han L оснащён батареей Blade емкостью 83,2 кВт·ч, тогда как Tang L получил аккумулятор на 100,5 кВт·ч.
Скорость зарядки впечатляет: Han L восполняет заряд с 10% до 70% всего за шесть минут и за пять минут может получить запас хода в 400 км. Полный цикл зарядки занимает 20 минут. Tang L показывает схожие результаты: за пять минут добавляется 370 км запаса хода, а полная зарядка занимает около 30 минут.
Достичь таких показателей удалось благодаря новым сверхмощным зарядным станциям BYD мощностью 1000 кВт. Компания планирует установить 4000 таких зарядных устройств по всей стране.
Стоимость Han L начинается от 219 800 юаней ($30 000) за версию LiDAR Premium и достигает 239 800 юаней ($32 700) за версию LiDAR Flagship. Обе модификации оснащены электромотором на 671 л.с. с крутящим моментом 420 Нм и обеспечивают запас хода до 701 км. Полноприводная версия LiDAR Flagship стоит 279 800 юаней (~$38 100) и предлагает суммарную мощность 778 л.с. при запасе хода 601 км по циклу CLTC.
Tang L представлен в трёх версиях по цене от 229 800 юаней ($31 200) до 289 900 юаней ($39 400). Внедорожник превосходит седан по мощности: заднеприводная версия развивает 788 л.с., а полноприводная модификация — до 1 100 л.с. В зависимости от комплектации, запас хода варьируется от 560 до 670 км.
Люксовый китайский бренд BYD Denza готовится к глобальному запуску нового электрического автомобиля Z9 GT. Модель будет доступна как в гибридной версии (PHEV), так и в полностью электрической (BEV). В плагин-гибридной версии Z9 GT установлен 2-литровый турбодвигатель в сочетании с тремя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 640 кВт (858 л.с.). Это делает автомобиль одним из самых мощных гибридов на рынке.
Гибридная версия автомобиля может похвастаться внушительным запасом хода — до 1100 км на полном заряде и с полным баком топлива. После разрядки аккумулятора автомобиль переходит в бензиновый режим с расходом топлива всего 5,6 литра на 100 км.Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, что подчеркивает его высокие динамические характеристики.
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