Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини12.04.25
У Китаї компанія BYD представила перші електромобілі на новій платформі Super e-Platform – седан Han L та позашляховик Tang L. Головною особливістю новинок стала рекордна швидкість зарядки, яка робить процес майже таким самим швидким, як заправка бензином.
Обидві моделі побудовані на 1000-вольтовій архітектурі, анонсованій раніше цього року. Han L оснащений батареєю Blade ємністю 83,2 кВт·год, тоді як Tang L отримав акумулятор на 100,5 кВт·год.
Швидкість зарядки вражає: Han L заповнює заряд з 10% до 70% лише за шість хвилин і за п’ять хвилин може отримати запас ходу 400 км. Повний цикл заряджання займає 20 хвилин. Tang L показує схожі результати: за п’ять хвилин додається 370 км. запасу ходу, а повна зарядка займає близько 30 хвилин.
Досягти таких показників вдалося завдяки новим надпотужним зарядним станціям BYD потужністю 1000 кВт. Компанія планує встановити 4000 таких зарядних пристроїв у всій країні.
Вартість Han L починається від 219 800 юанів ($30 000) за версію LiDAR Premium і сягає 239 800 юанів ($32 700) за версію LiDAR Flagship. Обидві модифікації оснащені електромотором на 671 л. з крутним моментом 420 Нм та забезпечують запас ходу до 701 км. Повнопривідна версія LiDAR Flagship коштує 279800 юанів (~ $ 38100) і пропонує сумарну потужність 778 к.с. при запасі ходу 601 км за циклом CLTC.
Tang L представлений у трьох версіях за ціною від 229 800 юанів ($31 200) до 289 900 юанів ($39 400). Позашляховик перевершує седан за потужністю: задньопривідна версія розвиває 788 к.с., а повнопривідна модифікація – до 1100 к.с. Залежно від комплектації запас ходу варіюється від 560 до 670 км.
Люксовий китайський бренд BYD Denza готується до глобального запуску нового електричного автомобіля Z9 GT. Модель буде доступна як у гібридній версії (PHEV), так і повністю електричній (BEV). У плагін-гібридній версії Z9 GT встановлений 2-літровий турбодвигун у поєднанні з трьома електромоторами, сумарна потужність яких досягає 640 кВт (858 л.с.). Це робить автомобіль одним із найпотужніших гібридів на ринку.
Гібридна версія автомобіля може похвалитися значним запасом ходу – до 1100 км на повному заряді та з повним баком палива. Після розрядки акумулятора автомобіль переходить у бензиновий режим із витратою палива лише 5,6 літра на 100 км.Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,6 секунди, що підкреслює його високі динамічні характеристики.
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