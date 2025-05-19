Новую Apple CarPlay Ultra показали в Aston Martin19.05.25
Apple официально запустила CarPlay Ultra — усовершенствованную версию своего автомобильного интерфейса. Новая система уже доступна на некоторых моделях Aston Martin в США и Канаде, а вскоре появится и на других автомобилях через обновление программного обеспечения. Для работы потребуется iPhone 12 или новее с установленной iOS 18.5 и выше.
Что нового в CarPlay Ultra
CarPlay Ultra кардинально расширяет привычные возможности CarPlay, превращаясь в полностью интегрированную систему, охватывающую все экраны автомобиля, включая приборную панель. Интерфейс отображает не только мультимедийный контент, навигацию и звонки, но и информацию о состоянии автомобиля — например, скорость, обороты двигателя, уровень топлива и давление в шинах.
Система поддерживает управление через сенсорные экраны, физические элементы управления или голосовые команды Siri. Среди доступных функций — настройки трансмиссии, аудиосистемы, климат-контроля, отображение погоды и радиостанций. Дополнительно реализована поддержка виджетов iPhone, адаптированных под формат автомобильных дисплеев.
Гибкий дизайн и настройка
CarPlay Ultra предоставляет автопроизводителям широкие возможности кастомизации интерфейса. Apple разрабатывает визуальные темы совместно с дизайнерами конкретных брендов, чтобы интерфейс выглядел органично в салоне каждой модели. Водители при этом могут менять цветовую схему и фоновые изображения, подстраивая внешний вид под свои предпочтения.
Поддержка и защита данных
Помимо Aston Martin, участие в программе подтвердили Hyundai, Kia и Genesis. В ближайшие месяцы они планируют представить свои автомобили с поддержкой CarPlay Ultra. Apple подчёркивает, что все принципы конфиденциальности iPhone распространяются и на новую систему — передача данных защищена, а информация пользователя не покидает смартфон без его согласия.
Apple CarPlay Ultra не заменяет обычную версию CarPlay, а дополняет её, предлагая более глубокую интеграцию и расширенные функции для автомобилей нового поколения.
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