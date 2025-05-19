Нову Apple CarPlay Ultra показали в Aston Martin19.05.25
Apple офіційно запустила CarPlay Ultra – удосконалену версію свого автомобільного інтерфейсу. Нова система вже доступна на деяких моделях Aston Martin у США та Канаді, а незабаром з’явиться на інших автомобілях через оновлення програмного забезпечення. Для роботи знадобиться iPhone 12 або новіший із встановленою iOS 18.5 і вище.
Що нового в CarPlay Ultra
CarPlay Ultra кардинально розширює звичні можливості CarPlay, перетворюючись на повністю інтегровану систему, що охоплює всі екрани автомобіля, включаючи панель приладів. Інтерфейс відображає не тільки мультимедійний контент, навігацію та дзвінки, але й інформацію про стан автомобіля – наприклад, швидкість, обороти двигуна, рівень палива та тиск у шинах.
Система підтримує керування через сенсорні екрани, фізичні елементи керування чи голосові команди Siri. Серед доступних функцій – налаштування трансмісії, аудіосистеми, клімат-контролю, відображення погоди та радіостанцій. Додатково реалізовано підтримку віджетів iPhone, адаптованих під формат автомобільних дисплеїв.
Гнучкий дизайн та налаштування
CarPlay Ultra надає виробникам широкі можливості кастомізації інтерфейсу. Apple розробляє візуальні теми разом із дизайнерами конкретних брендів, щоб інтерфейс виглядав органічно у салоні кожної моделі. Водії при цьому можуть змінювати колірну схему та фонові зображення, підлаштовуючи зовнішній вигляд під свої уподобання.
Підтримка та захист даних
Крім Aston Martin, участь у програмі підтвердили Hyundai, Kia та Genesis. Найближчими місяцями вони планують представити свої автомобілі з підтримкою CarPlay Ultra. Apple підкреслює, що всі принципи конфіденційності iPhone поширюються і на нову систему – передача даних захищена, а інформація користувача не залишає смартфон без його згоди.
Apple CarPlay Ultra не замінює звичайну версію CarPlay, а доповнює її, пропонуючи глибшу інтеграцію та розширені функції для автомобілів нового покоління.
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CarPlay Ultra не замінює звичайну версію CarPlay, а доповнює її, пропонуючи глибшу інтеграцію та розширені функції для автомобілів нового покоління.
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