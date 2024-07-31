«Новая почта» добавила возможность оставить чаевые курьерам, сотрудникам отделений и контакт-центра31.07.24
Компания «Новая почта» внедрила возможность благодарить своих сотрудников за качественное обслуживание с помощью онлайн-платежей. Функция «Чаевые» в приложении NovaPost уже доступна и отображается после получения услуги, если оценка составляет минимум 4-5 звезд.
Пользователям предлагается выбрать фиксированную сумму чаевых или указать свою. Деньги зачисляются на карту NovaPay работника в течение 1-2 минут. Также можно оставить текстовый отзыв.
На данный момент опция чаевых доступна для курьеров, сотрудников контакт-центра и отделений.
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«Новая почта» добавила возможность оставить чаевые курьерам, сотрудникам отделений и контакт-центраобновление сервис
Функция «Чаевые» в приложении NovaPost уже доступна и отображается после получения услуги, если оценка составляет минимум 4-5 звезд.
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